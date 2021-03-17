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學生自殺通報無法跨單位勾稽 潘文忠：會盡快整合

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告、審查人民請願案2案並備質詢。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告、審查人民請願案2案並備質詢。記者趙宥寧／攝影

我國自殺死亡的青少年逐年增加，有立委質疑，學生通報機制面多來自於醫療院所，無法銜接學校管道，橫向連結有落差，要第一時間掌握是否具學生身分，往往耗時又耗力。教育部潘文忠表示，周一已和衛福部召開資料嫁接會議，過去也和警政單位有毒品防治通報機制，資訊會盡快整合，讓第一線人員能即時勾稽，迅速掌握學生狀況。

立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告、審查人民請願案2案並備質詢。立委王婉諭表示，學生自殺通報逐年上升，卻有很多通報是來自醫療院所，代表若事件發生場域在校外，無法銜接學校管道輔導，橫向連結有落差。她認為，對個案除了治療處置，也要能即時連結到輔導端，才能真正解決問題。

潘文忠表示，大部分都已經到位，教育部也有校安系統，只要學生有學籍，教育部都能即時掌握到相關動態。王婉諭則指出，問題不在於校安通報，而在於若學生發生事情被送醫後，醫療端無法即時掌握個案的學生身分，恐怕會有漏接問題，且教育部內部資料目前也無法整合，學生資料涉及學特司、高教司、國教署，更無法跟衛福部整合。

潘文忠表示，周一已和衛福部會召開資料嫁接會議，必要時會跟衛福部長陳時中溝通請業務單位做，他也提到，過去教育體系已有資訊能跨部會運作，如毒品防制通報，由警政單位和教育單位合作，內部統整會盡快來做。

王婉諭也提醒，教育部也要重視前端預防，過去有家長反映不了解疾病，無法早期發現孩子需求，錯過黃金治療期，且不只學生及家長，授課教師也要有敏銳度。

潘文忠表示，已透過從課綱到教材的日常教育進行相關宣導，最關鍵是及早發現，但也要家長願意支持，「有些不是教育人員從輔導端能協助，也要轉接到專業醫療人員」。

立委王婉諭質疑，學生通報機制面卻多來自於醫療院所，顯見無法銜接學校管道，橫向連結有落差，要第一時間知道是否具學生身分，往往耗時又耗力。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭質疑，學生通報機制面卻多來自於醫療院所，顯見無法銜接學校管道，橫向連結有落差，要第一時間知道是否具學生身分，往往耗時又耗力。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭質疑，學生通報機制面卻多來自於醫療院所，顯見無法銜接學校管道，橫向連結有落差，要第一時間知道是否具學生身分，往往耗時又耗力。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭質疑，學生通報機制面卻多來自於醫療院所，顯見無法銜接學校管道，橫向連結有落差，要第一時間知道是否具學生身分，往往耗時又耗力。記者趙宥寧／攝影

教育部 潘文忠 衛福部

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