教育實習發津貼發不發津貼？ 教育部一句話露曙光！

有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望政府研擬發放學生教育實習補助津貼，一個月內就獲5000人附議，教育部預計今年3月24日前正式說明。教育部長潘文忠今天接受立委質詢時表示，他已親自召開兩次會議，會再斟酌法制，但他支持實習學生政策再往前。

台灣師範大學等校學生會去年底曾赴教育部門口陳情，他們認為實習期間仍有勞動產出，無薪生活徒增經濟壓力，呼籲教育部重新檢討實習制度，教育部當時承諾將邀相關團體研商，但若要發放教育實習津貼，要修法才能達成。

立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告、審查人民請願案2案並備質詢。立委張廖萬堅指出，教育部修法將教師實習納入課程，把實習老師定位成學生，也同步取消實習津貼，學生還要負擔學分費。但自2017年師培法大修，把先實習後考照，改成先考照後實習，當時多位立委認為應恢復實習津貼，至今仍無新進展。

潘文忠今天表示，自己已親自主持兩場會議，希望後續給予實習學生法制上的支持，鼓勵培育優良師資。

張廖萬堅追問是否認同給予教育實習生津貼？潘文忠表示，「經過兩次研商，應該在這上面努力」。對此，張廖萬堅給予肯定，他認為若學生在台北實習，8千元津貼僅是一個鼓勵，希望一周後能聽到教育部的良善回應。

針對教育實習發津貼，教育部師資培育及藝術教育司專門委員劉家楨日前受訪時表示，除了師資生，另外還有醫學院、護理師實習要不要發津貼？「若要一併發放，就不是（提案人）評估的金額」，仍要再與高教司、技職司、國教署等各單位研商，適法性、衡平性也要再進一步討論。