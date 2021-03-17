停辦全國學生表藝團賽決策不周？ 潘文忠不認為

教育部連二年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，但高中籃球聯賽卻照辦，引來家長撻伐，批評教育部是「雙重標準」，也有立委要求教育部應為決策不周道歉。對此，教育部長潘文忠今早受訪時不認為決策不周，僅表示當時部桃疫情一觸即發，當時決策是以防疫優先，目前也就新年度及早努力規畫。

立法院教育及文化委員會邀請教育部長潘文忠業務報告，並針對「停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽及配套措施不足檢討」進行專案報告。

立委范雲指出，教育部1月25日決策停辦團賽，隨即把一年就已借好的場地釋出，過程太過草率，希望教育部應為決策不周致歉；立委萬美玲則說，教育部連續兩年停賽，影響8.1萬名學生，但體育署HBL賽事持續進行，總冠軍賽還在台北小巨蛋開放觀賽，「這個真的是雙重標準」。

教育部稱停賽是防疫考量，但萬美玲質疑，一月初也有家長擔心HBL是否受影響，體育署當時說有和指揮中心討論，體育署也說會如期舉行，日前指揮官陳時中也說停辦全國團賽決策跟防疫無關，等同打臉教育部說法，要求教育部道歉。

潘文忠今早接受媒體聯訪，他重申，1月部桃疫情嚴峻，指揮中心也呼籲各相關單位活動建議評估取消或緩辦，教育部考量參與學生眾多，且不單只是參加比賽，還有交通南北住宿問題，邀集相關團體學校防疫規範做出個人賽續辦、團體賽停辦的決策，這是不得已的決定。

媒體追問是否決策不周、是否道歉？潘文忠則表示，疫情難測，過去一年多全國國人包含學校教育人員家長，以更嚴謹的態度面對防疫，但以當時的部桃疫情來說，恐會一觸即發，且去年11月日本合唱團比賽20多名學生染疫，因此決定防疫優先，「對苦心練習學生很可惜，但從防疫來看，有些決策以防疫考量」，新年度的競賽也已提早進行規畫。