跨海學伴、國際筆友 「小島中的小島」放眼看世界

蔡英文總統推動2030雙語國家，離島也力拚雙語教育，金門縣湖埔國小參與雙語實驗課程計畫，並在各年級推動雙語課程，五年來已逐步上軌道，學生人數更從不到百人衝到滿招，幼兒園還滿到圖書館上課，校舍現正擴建中；位於小金門的烈嶼國中也推動國際教育，設計在地化課程，今年初迎來第一位自聘外籍教師，與本國籍英語教師協同教學，帶給學生沉浸式體驗。

湖埔國小推動雙語課程，學生也有國際學伴、澳洲筆友，每兩個月交換一次心情，疫情前也曾安排筆友相見歡，讓孩子學習英語更有動機。湖埔國小六年級學生楊逸祥靦腆地說，與筆友交流過程中，了解不同國家畢業時間也不同，透過信件往返，可以學到更多單字、文法。

烈嶼國中向台灣大學申請國際學伴計畫（ICL），每學期與台灣大學國際學生進行八至十二次視訊交流，台大國際生也會親訪烈嶼相見歡，由金門學生當在地嚮導，或一同製作異國料理，大玩密室逃脫。烈嶼國中八年級學生王苙喧說，在學校與國際生製作鬆餅、炒麵相當有趣，也能加強文意字彙的能力。

為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源，自110學年度起，全縣國小學童自五年級起每年參加兒少英語檢測，另也會開中外師教師研習班，提供課程規畫諮詢，待疫情解除後，選送教學典範教師赴美研習。