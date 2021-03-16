快訊

蘇花遊覽車撞山意外釀6死！兩天一夜行程曝光

當代父母為何養不出獨立的成年人？專家點出3原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨海學伴、國際筆友 「小島中的小島」放眼看世界

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
位於小金門的烈嶼國中也推動國際教育，設計在地化課程，今年初迎來第一位自聘外籍教師。記者趙宥寧／攝影
位於小金門的烈嶼國中也推動國際教育，設計在地化課程，今年初迎來第一位自聘外籍教師。記者趙宥寧／攝影

蔡英文總統推動2030雙語國家，離島也力拚雙語教育，金門縣湖埔國小參與雙語實驗課程計畫，並在各年級推動雙語課程，五年來已逐步上軌道，學生人數更從不到百人衝到滿招，幼兒園還滿到圖書館上課，校舍現正擴建中；位於小金門的烈嶼國中也推動國際教育，設計在地化課程，今年初迎來第一位自聘外籍教師，與本國籍英語教師協同教學，帶給學生沉浸式體驗。

湖埔國小推動雙語課程，學生也有國際學伴、澳洲筆友，每兩個月交換一次心情，疫情前也曾安排筆友相見歡，讓孩子學習英語更有動機。湖埔國小六年級學生楊逸祥靦腆地說，與筆友交流過程中，了解不同國家畢業時間也不同，透過信件往返，可以學到更多單字、文法。

烈嶼國中向台灣大學申請國際學伴計畫（ICL），每學期與台灣大學國際學生進行八至十二次視訊交流，台大國際生也會親訪烈嶼相見歡，由金門學生當在地嚮導，或一同製作異國料理，大玩密室逃脫。烈嶼國中八年級學生王苙喧說，在學校與國際生製作鬆餅、炒麵相當有趣，也能加強文意字彙的能力。

為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源，自110學年度起，全縣國小學童自五年級起每年參加兒少英語檢測，另也會開中外師教師研習班，提供課程規畫諮詢，待疫情解除後，選送教學典範教師赴美研習。

金門 疫情 台灣大學

延伸閱讀

立榮攜手長汎推超值旅程 跟團遊自由行都精彩

推廣國旅 立榮長汎攜手首站推金門烈嶼

「台大杜鵑花節」線上開幕 管中閔透露最喜歡台大這個角落

烈嶼榮民洪水件慶百歲 榮服處送金壽桃老人家笑開懷

相關新聞

雙語師培慢、在職增能意願低 離島外師還被本島挖走

蔡英文總統喊出2030年雙語國家目標，教育部預計屆時培育5000名雙語師資，不少直轄市多管齊下，替在職教師增能、聘外籍師...

10年後全球只剩3大人口紅利國 多所大學進軍印度

多國人口減少，印度成為國內多所大學預計進軍的新國家。亞洲大學推行「雙印政策」多年，現已在印尼泗水設教育中心，預計新冠肺炎...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

離島拚雙語！金門小五生今年起全面施測托福

過去各縣市推動基本學力檢測，但僅針對特定年級，無法通盤檢視學習軌跡，為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將...

跨海學伴、國際筆友 「小島中的小島」放眼看世界

蔡英文總統推動2030雙語國家，離島也力拚雙語教育，金門縣湖埔國小參與雙語實驗課程計畫，並在各年級推動雙語課程，五年來已...

教育部反毒教育特展首移師花蓮 建立學子拒毒觀念

毒品和藥物濫用問題日益嚴重，教育部攜手花蓮縣府舉辦「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展，不但公開多種毒品和施打器具，還能試聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。