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離島拚雙語！金門小五生今年起全面施測托福
過去各縣市推動基本學力檢測，但僅針對特定年級，無法通盤檢視學習軌跡，為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源，自110學年度起，全縣國小學童自五年級起每年參加兒少英語檢測，另也會開立中外師教師研習班、提供課程規畫諮詢，待疫情解除後，選送教學典範教師赴美研習。
該計畫為5年中長程計畫，將針對金門縣國小5年級學生自今年起逐年接受國際兒少英語檢定TOFEL Primary的檢測評量，預計至114年，縣內國小5至9年級學生皆全面施測，了解各階段英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷，作為雙語政策調整修正的參考指標。
「過去學到很難的單字文法，那是英語文學的問題」，TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司董事長邵作俊表示，新課綱強調素養導向的教學，英語在素養教學中，就是將英文當作溝通工具，未來將協助引進資源，辦理素養導向英語教師研習、增能工作坊、提供英語教學評量等，並透過檢測評量建立學生學習成就資料庫。
金門縣教育處處長羅德水表示，金門縣重視英語教學，縣內美籍英語協同教學助理人數（ETA）全國第二、生師比全國第一，如今再引進國際標準認證系統，讓學生經由定期檢測，建立學習資料庫，讓英語教學跟孩子程度能具體結合。
羅德水說，過去金門的國際教育被外界詬病「投入資源多，但國中會考成績低落」，歷經兩年調整教學方向，國英社三科整體「精熟」比例優於全國成長比例，國英數社四科整體「待加強」減少比例也多於全國，目標要讓金門學生學力進入全國前10名。
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