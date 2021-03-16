快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離島拚雙語！金門小五生今年起全面施測托福

聯合報 / 記者趙宥寧／金門即時報導
金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源。記者趙宥寧／攝影
金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源。記者趙宥寧／攝影

過去各縣市推動基本學力檢測，但僅針對特定年級，無法通盤檢視學習軌跡，為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將成立「國際雙語人才培力資源中心」，並與TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司簽約，引進美國教育測驗服務社資源，自110學年度起，全縣國小學童自五年級起每年參加兒少英語檢測，另也會開立中外師教師研習班、提供課程規畫諮詢，待疫情解除後，選送教學典範教師赴美研習。

該計畫為5年中長程計畫，將針對金門縣國小5年級學生自今年起逐年接受國際兒少英語檢定TOFEL Primary的檢測評量，預計至114年，縣內國小5至9年級學生皆全面施測，了解各階段英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷，作為雙語政策調整修正的參考指標。

「過去學到很難的單字文法，那是英語文學的問題」，TOFEL Primary台灣區總代理忠欣公司董事長邵作俊表示，新課綱強調素養導向的教學，英語在素養教學中，就是將英文當作溝通工具，未來將協助引進資源，辦理素養導向英語教師研習、增能工作坊、提供英語教學評量等，並透過檢測評量建立學生學習成就資料庫。

金門縣教育處處長羅德水表示，金門縣重視英語教學，縣內美籍英語協同教學助理人數（ETA）全國第二、生師比全國第一，如今再引進國際標準認證系統，讓學生經由定期檢測，建立學習資料庫，讓英語教學跟孩子程度能具體結合。

羅德水說，過去金門的國際教育被外界詬病「投入資源多，但國中會考成績低落」，歷經兩年調整教學方向，國英社三科整體「精熟」比例優於全國成長比例，國英數社四科整體「待加強」減少比例也多於全國，目標要讓金門學生學力進入全國前10名。

過去金門的國際教育被外界詬病「投入資源多，但國中會考成績低落」，歷經兩年調整教學方向，國英社三科整體「精熟」比例優於全國成長比例。記者趙宥寧／攝影
過去金門的國際教育被外界詬病「投入資源多，但國中會考成績低落」，歷經兩年調整教學方向，國英社三科整體「精熟」比例優於全國成長比例。記者趙宥寧／攝影

金門 素養 疫情

延伸閱讀

金門旅遊創新玩法 海上遊船享異國風情、戰地美食

金門推創新玩法 海上游船賞景大啖戰地美食

廈門台協促蔡政府重啟小三通

TOYOTA一車一樹延伸離島金門 2021年將達成55萬棵里程碑

相關新聞

基層警變「樓鳳」碩士 紅到出書

去年高雄市長候選人李眉蓁論文抄襲事件，掀起一場「論文抓鬼大賽」，讓台北大學犯罪學碩士張榮哲論文「大台北地區旅遊樓鳳新興性...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

台南知事官邸生活館十藝家聯展 即日起展出至4月5日

台南知事官邸生活館「用愛旅行」畫展剛落幕，緊接著登場的，是結合了十一位新銳藝術家的聯合畫展「聞歌始覺有人來－十藝家聯展」...

離島拚雙語！金門小五生今年起全面施測托福

過去各縣市推動基本學力檢測，但僅針對特定年級，無法通盤檢視學習軌跡，為能更精準掌握學生英語學習成效，金門縣政府今天宣布將...

光啟高中教師 遭爆賣菸給學生

本報讀者投訴，光啟高中一名沈姓導師竟在校內販賣菸品給學生，桃園市教育局查證後確認其事，要求學校召開教評會調查，最嚴重可停...

高教深耕新南向 印度顧問團成立

印度台灣華語教育中心清華大學計畫辦公室昨宣布成立「在台印度教授顧問團」，聘卅名在台印籍教授擔任顧問團成員，協助台灣高等教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。