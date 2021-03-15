光啟高中教師疑販售菸給學生 桃教育局：確有交付菸品

日前有民眾投訴，光啟高中一名沈姓教師疑在校內販賣菸品給學生，桃園市政府教育局今天回應，教師確有交付菸品給學生，並請學生轉交給其哥哥，已要求學校趕緊召開教評會調查。

投訴讀者表示，自己目睹事件發生過程，沈姓教師疑販售菸品給學生的對話外流，LINE對話截圖記錄學生說，「明天記得帶3包貨」，沈師回應，「知道，但要下午、放學」，消息外流後，沈師更要脅買菸學生承認自己偽造LINE對話截圖，如不從將影響畢業成績。

教育局指出，日前接獲教育部國民及學前教育署函轉，民眾投訴光啟高中教師疑有販賣菸品給學生的情形，已立即發文要求學校查察及說明，並指派業務同仁及督學到校查證。

談及訪查結果，教育局說，該校代理教師確有交付菸品給學生，並請學生轉交其哥哥，已違反兒童及少年福利與權益保障法第43條規定，目前已要求學校速召開教評會調查，並依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第7條規定辦理，將持續追蹤學校處理情形，並依結果續移有關單位裁處。

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