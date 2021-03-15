快訊

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光啟高中教師疑販售菸給學生 桃教育局：確有交付菸品

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
光啟高中。圖／取自全國高級中等學校及五專資訊網
光啟高中。圖／取自全國高級中等學校及五專資訊網

日前有民眾投訴，光啟高中一名沈姓教師疑在校內販賣菸品給學生，桃園市政府教育局今天回應，教師確有交付菸品給學生，並請學生轉交給其哥哥，已要求學校趕緊召開教評會調查。

投訴讀者表示，自己目睹事件發生過程，沈姓教師疑販售菸品給學生的對話外流，LINE對話截圖記錄學生說，「明天記得帶3包貨」，沈師回應，「知道，但要下午、放學」，消息外流後，沈師更要脅買菸學生承認自己偽造LINE對話截圖，如不從將影響畢業成績。

教育局指出，日前接獲教育部國民及學前教育署函轉，民眾投訴光啟高中教師疑有販賣菸品給學生的情形，已立即發文要求學校查察及說明，並指派業務同仁及督學到校查證。

談及訪查結果，教育局說，該校代理教師確有交付菸品給學生，並請學生轉交其哥哥，已違反兒童及少年福利與權益保障法第43條規定，目前已要求學校速召開教評會調查，並依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第7條規定辦理，將持續追蹤學校處理情形，並依結果續移有關單位裁處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

教育局 代理教師 LINE

延伸閱讀

遠雄「明日讚」預售千人搶被盯上 恐挨罰2,500萬

光啟高中教師疑販售菸品給學生 私校工會籲立即調查

超商鳳梨惡性搶市？關鍵在成本

遠航突停飛挨罰300萬元提告敗訴 法院：符合比例原則

相關新聞

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

光啟高中教師疑販售菸給學生 桃教育局：確有交付菸品

日前有民眾投訴，光啟高中一名沈姓教師疑在校內販賣菸品給學生，桃園市政府教育局今天回應，教師確有交付菸品給學生，並請學生轉...

高中、高職幾歲該分流 專家有異見

有民眾批評我國學生太早面臨高中、高職升學關卡，綜合高中帶著「延後一年分流」的美意而生，卻又面臨退場危機。科技大學主管表示...

家長相談室／新課綱國文素養 提升有撇步

新課綱強調跨領域知識、閱讀理解能力，但部分家長焦慮，高中老師的教學有因此改變嗎？台北市永春高中資深國文老師葉淑芬曾參與編...

國中會考20萬人報名 創新低

今年國中教育會考已於三月十三日報名完畢。全國試務會統計，全國十八考區及大陸考場總報名人數為廿萬二五四七人，比去年少六四九...

綜合高中退場潮 16年少94校

教育部統計，近年辦理綜合高中部的高中職大減，從九十三學年全盛期達一五五校，減至一○八學年的六十一校，十六年來有九十四校退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。