影／華梵「新生免學費」上路一年 24％因違規喪失資格

私立大學積極搶才，華梵大學宣布今年續推大一新生免學費政策，校長李天任表示，只要參與每周5小時的校園共同維運實習，到課率達八成、學期平均成績達75分，並且遵守校園不吸菸的規定，即可獲得與學雜費同額的品德全額獎學金5萬4000元，相當於抵免學雜費。

華梵大學統計，品德全額獎學金措施推出後，109學年度上學期全校新生願意參加此方案且最後完成共同維運拿到全額獎學金的比例為76％，其中74％學生在到課率及學業成績部分皆符合續領資格，因此下學期可繼續領取全額獎學金。

校方表示，此制推出後，到課率達八成且學業成績達75分的人數比例與前一屆相比，都有明顯提升，從108學年度實施前的45％，提高至109學年度第一學期的60％，大幅成長三分之一。

另外，李天任表示，華梵大學針對大二到大四學生推出沒有名額限制的「創新共學獎學金」，只要組隊目標為共同學習，並互相砥礪提出「創新共學計畫」，通過審查者每人最高可獲得一學期5萬4000元獎學金，還會配給專屬設備與獨立創作空間，包括百工學堂24個主題工作坊或7個藝術村的個別工作室。

校方分享，美術與文創學系大三學生傅達仁、李昀倢和鄭羽函三人，就共組「囈語工作室」，在學校提供的獨立空間中自由交流討論，學習如何將個人創作組織起來進行聯展，短短七個月內已經在校園開了三次展覽。

李天任表示，這學年加碼推出「未來學校666保證就業」專案，由學校與合作企業團隊共同開課，學生於大三修習合作企業團隊開設的兩門共6學分課程，以及華梵教授群所開設的相關領域6學分課程，通過第一階段考核後，即可於大三升大四暑假期間進入合作企業實習。

而後通過第二階段考核後、取得3學分，再於大四上學期至該企業繼續一學期的全時實習，考核通過取得6學分，合計獲得21學分的「未來學校」認證，即由合作企業留用，保證就業。

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