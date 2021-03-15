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產學合作 國瑞汽車贈東勢高工汽車以培育專業人才

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
國瑞汽車今天贈TOYOTA COROLLA ALTIS轎車及引擎一部，東勢高工校長周文松代表接受贈車。圖／東勢高工提供
國瑞汽車今天贈TOYOTA COROLLA ALTIS轎車及引擎一部，東勢高工校長周文松代表接受贈車。圖／東勢高工提供

國瑞汽車熱心技職教育，去年捐贈一輛全新中型實習貨卡後，今天再捐贈一輛最新款全新TOYOTA COROLLA ALTIS轎車及一部ALTIS引擎給台中東勢高工，提供學生實習使用，讓同學有機會接觸目前最新的車款，對技藝能學習有很大助益，提升學生的未來職場就業能力與競爭力。

今天的捐贈儀式，台中市教育局高中職科長李真玲和國瑞汽車副理吳梵、課長洪顥紋，東勢高工校長周文松、家長會副會長陳佳椿和各處室一級主管，與汽車科全體師生參與，儀式簡單隆重。

東勢高工表示，今天獲贈的TOYOTA最新款式ALTIS轎車，是現行台灣汽車市場最受歡迎的車款之一，有很高的市占率，由國瑞汽車生產製造，國瑞汽車是豐田汽車公司在台灣之製造基地，成立37年來以先進科技及頂尖技術，堅持生產打造高品質的好車，並本著企業關懷持續以實際行動支持技職教育不遺餘力。

校長周文松表示，藉由國瑞汽車提供的實習車輛及拆裝用實習引擎，讓教學設備與時俱進，學生同步在學校內實習課程，可學習到最新的汽車修護技術與技能並延伸與精進，結合理論與實務，成為學用合一的專業人才，畢業後無縫接軌投入就業市場，貼近產業需求，創造雙贏局面。

捐贈儀式中，教育局長科李真玲感謝企業取之於社會，用之於社會，關懷教育所做出的貢獻，國瑞汽車副理吳梵將象徵車輛捐贈的鑰匙看板贈與學校，由科長李真玲和校長周文松代表接受，並回贈感謝狀與水晶獎牌紀念品。

東勢高工今天的贈車儀式，國瑞汽車與東勢高工汽車科師生合影。圖／東勢高工提供
東勢高工今天的贈車儀式，國瑞汽車與東勢高工汽車科師生合影。圖／東勢高工提供

實習 教育局 TOYOTA

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