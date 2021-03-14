我國教育15歲分流 高職支持、科大嫌太早

有民眾批評我國學生太早面臨高中、高職升學關卡，雜揉高中、高職特性的「綜合高中」帶著「延後一年分流」的美意而生，卻又面臨退場危機，近16年有94校退場。科技大學主管表示，如今多數高中、高職畢業生都升學，最後在研究所階段「合而為一」，不分流的綜合高中更適合這個時代。但高職主管認為，「不分科」、「延後分流」只適合少數人，八成以上學生仍適合趁早定向，好好在一個領域精熟所學。

我國學生15歲就要選擇進入高中或高職，各界對「應從幾歲開始分流？」持不同定見。南部一名科技大學校長表示，當前產業需要更多高階人力，少有只需高職畢業的職缺，超過八成五高職生也因此選擇繼續升學。

這名校長表示，技專校院工學院大一所學課程和普通大學一樣，高中、高職生最終升讀研究所的比率也攀升，未來可能不必再區分高中、高職，綜合二者的「綜合高中」反而更符合社會所需。

他表示，高職無法再回到昔日「培養一技之長、畢業後直接就業」的定位，未來高中、高職就算不合流，也應重新思考兩者的分工和角色定位。

大安高工校長楊益強則說，雖然有許多大學倡導「不分系」，但他認為這只適合少數人，多數學生仍適合在15歲分流。若選讀高職，就能提早在一個領域精熟所學，養成專業。再加上近年國中職業試探教學資源提升，漸能協助國中生釐清自我志向。

他也表示，綜合高中是參考美國學制而設，美國因幅員遼闊，只好設立兼具高中、高職的學校供居民就近入學。但台灣學校密度高，很少人因居住地太遠而無法選讀高中或高職，「綜合高中」的必要性因此降低。

不過，中部一名國中輔導教師說，國中端職業試探教育資源還不足，一年約只有一次參訪高職的機會。另有私立高職主動來國中宣傳，但他們為吸引學生入學，介紹的通常不是校內開設的汽車科、園藝科等，而是宣傳活動讓學生感到好玩，像是安排熱舞社表演，對職業試探助益甚小。