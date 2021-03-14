光啟高中教師疑販售菸品給學生 私校工會籲立即調查

讀者投訴，光啟高中一名沈姓導師疑在校內販賣菸品給學生，與學生在通訊軟體LINE上的買賣對話外流後，沈師要脅買菸學生承認自己偽造LINE對話截圖，學生如不從，將影響畢業成績。對此，教育部國教署發函表示已接獲投訴，並轉給該校的主管機關桃園市教育局，但桃園市教育局尚未回應。光啟高中學務主任周雅儀表示，校方未接獲相關消息。

投訴讀者表示自己目睹事件發生過程，沈姓導師疑販售菸品給學生的對話外流，LINE對話截圖記錄學生發言「明天記得帶三包貨」，沈師表示「知道，但要下午、放學」。消息傳出後，沈師要脅買菸學生承認自己偽造LINE對話截圖，學生如不從，將影響畢業成績。

這名讀者轉述，LINE截圖外流後，沈師在課堂上對著全體導生聲稱「我和光啟新校長鄒紹騰認識18年了，我們關係非常良好，以前我沒人可以靠，現在有人可以給我靠了，誰來我都不怕。」

接獲此投訴的全國私校工會表示，投訴者指出沈師常在課堂上口出三字經，又有體罰學生紀錄，且不具教師資格。販菸給學生一案，早在去年9月就被檢舉給學校，但校長得知後並未處理。對此，本報致電鄒紹騰，鄒紹騰未回應，由學務主任周雅儀出面表示「校方未接獲相關消息。」

私校工會引述教師法第32條，教師有「輔導或管教學生，導引其適性發展，並培養其健全人格」及「嚴守職分，本於良知，發揚師道及專業精神」的義務，身為導師者，竟販售菸品給學生，簡直無法無天、駭人聽聞，不僅違反專業良知，又危害學生健康，根本不配為人師表。

工會表示，「學校衛生法」規定高中以下學校應落實校園全面禁菸，同時「菸害防制法」規定未滿18歲者不得吸菸、任何人不得供應菸品給未滿18歲者。呼籲光啟高中立即調查本案，如屬實，應召開教評會，依教師法規定立即解聘該名導師，並處分數年不得受聘為教師。

工會呼籲，桃園市教育局應派員調查光啟高中是否有違反「學校衛生法」及「菸害防制法」情形，也應對學校疏於管理加以懲處。投訴者提供的照片顯示，沈師所販賣菸品罕見於市面，是否為走私菸品，應請檢調單位介入調查。對此，本報詢問桃園市教育局，尚未獲回應。

工會表示，光啟高中為天主教設立學校，日前因違法扣薪遭桃園市教育局裁罰10萬元，如今又傳出導師販菸給學生，顯見該校內控問題嚴重。能否持續維持教育品質，需要桃園市教育局特別關注。

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