中南部好渴！ 限水令啟動 學校游泳課也得看燈號

中南部水情吃緊，教育部3月初發函各縣市、大專校院及部屬機構，提醒水情嚴峻，應配合經濟部水情燈號，調整學校用水方式，並加強節水教育宣導，學校體育課游泳教學首當其衝，也要配合水情燈號規畫調整方案。

根據教育部「學校旱災災害應變工作流程」，進入第一階段現水（黃色燈號），學校就要配合離峰時段減壓限水。進入第二階段限水（橙色燈號），游泳池等設施需減量供水20％，在進入第三階段限水（紅色燈號）前，學校要籌組旱災災害應變小組，由校長擔任總指揮，開始清查學校用水量，完成儲水設備整備，並規畫停水期間調度方案。

針對停水期間調度方案，教育部說，包括暫停使用游泳池、水療設備，減少非必要的用水，例如噴水池、洗街、建築物外牆及玻璃清洗等，澆灌用水改用雨水或中水回收再利用。

學校的體育課游泳教學首當其衝，教育部表示，在黃燈、橙燈限水階段，學校就要優先規畫學校或鄰近游泳池不開放時，體育課程游泳教學的調整替代方案；而在進入紅燈前的限水準備階段，相關方案就需「確認」，一旦亮起紅燈，就要確實「執行」課程調整。一旦解除限水，學校應「開放」游泳池並恢復游泳教學課程。