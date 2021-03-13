全國8成中小學自設廚房供應午餐 教部再砸12.5億改善設備

全國共有3368所國中小學，有8成學校自設廚房供應午餐，教育部國教署編列預算挹注各縣市政府，改善國中小午餐廚房硬體及設施設備，109年向行政院爭取12.5億元，全額補助全國22縣市共1944所國中小，精進學校廚房安全衛生，讓家長繳交的午餐費用回歸到食材上。

國教署表示，學校廚房日常保養檢修、更新汰換、重新整建廚房及行政資訊化皆需龐大經費，近年學校提報申請補助計畫總額達數億元，但每年補助經費有限，緩不濟急，教育部向行政院提報「國民中小學午餐廚房精進計畫」，推動改善及精進學校廚房。

全國3368所國中小學，有8成已由學校自設廚房供餐，國教署說，相關補助措施包含新建廚房、自設廚房擴充為集中式廚房、廚房設施設備修繕及汰舊換新、優化自設廚房資訊及消毒設備，以及增置集中式廚房供應他校所需設備，相關經費共12.5億元，至少有1944所國民中小學受益。

另針對經濟弱勢學童，國教署每年編列21億元午餐費用，每年約有近40萬人次受益，該項經費賸餘款也可用於協助集中式廚房或偏遠學校食材運費、支付偏遠或小型學校廚工薪資、學校廚房整建（新建）及相關設施設備汰換等相關費用，另也同時補助70人以下偏遠地區學校廚工薪資。

國教署說，會持續協助讓家長繳交午餐費用回到食材上，讓偏鄉學童享有和都會區同等的飲食照顧，保障學校午餐品質，促進學童健康。