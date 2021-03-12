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鹿鳴堂成垃圾堆？登錄逾兩年 未交管理維護計畫

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
林怡君表示，本月2日首次舉行鹿鳴堂修復及再利用計畫審查會議時，已有文資委員提出垃圾未清運，恐容易產生火災風險。圖／台大鹿鳴堂發起人林怡君提供
林怡君表示，本月2日首次舉行鹿鳴堂修復及再利用計畫審查會議時，已有文資委員提出垃圾未清運，恐容易產生火災風險。圖／台大鹿鳴堂發起人林怡君提供

台大管理的「鹿鳴堂」於2018年11月登錄為歷史建築，文資工作者卻指出兩年多來，台大未送管理維護計畫至文化局，甚至現場垃圾堆積未清運。北市文化局副局長田瑋表示，不交管理維護計畫沒有罰則，但會持續催促繳交，並擇期會勘，是否有管理不當問題。台大則回應，所有程序都是依北市文化局規定辦理。

搶救台大鹿鳴堂發起人林怡君指出，本月2日鹿鳴堂修復及再利用計畫審查會議時，已有文資委員提出鹿鳴堂垃圾堆積問題，恐容易產生火災風險，後續向文化局索取鹿鳴堂管理維護計畫，才發現台大從登錄至今兩年多，遲遲未送交。他今日前往現場，發現垃圾仍未清運，他說，根據「古蹟管理維護辦法」，台大應在鹿鳴堂成為歷史建築後6個月內訂定管理維護計畫並報主管機關備查。

北市議員王閔生表示，僑光堂登錄為歷史建築已超過2年，文化局是否有善盡催促校方的義務，質疑文化局是否有蓄意怠惰。

文資委員郭瓊瑩表示，就公共安全來講應該先把堆積物清運，不應讓歷史建築成為「垃圾堆」，尤其現在鹿鳴堂已具有文資身分清理是必要的。並建議台大應盤點所有文化資產，建立一套資料庫與監測系統，也建議運用校友捐款成立公共藝術基金，專門維修台大所有文化資產，成為台灣典範。

北市文化局副局長田瑋表示，將在兩周內擇期會勘，如果有維護不當事實，會要求古蹟所有人在兩個月內限期改善，如未改善將依法處30萬元以上200萬元以下罰鍰。同時也證實台大的確還未提交管理維護計畫，並表示不交管理維護計畫沒有罰則，但會持續催促繳交。

至於為何未送管理維護計畫，台大回應表示，每一棟建築物的情況不同，台大並非專做古蹟維護管理，所有程序都是依北市文化局規定辦理。

文資委員郭瓊瑩表示，就公共安全來講應該先把堆積物清運，不應讓歷史建築成為「垃圾堆」。圖／台大鹿鳴堂發起人林怡君提供
文資委員郭瓊瑩表示，就公共安全來講應該先把堆積物清運，不應讓歷史建築成為「垃圾堆」。圖／台大鹿鳴堂發起人林怡君提供

台大 歷史建築 文化局

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