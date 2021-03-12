會計系畢業愛上Cosplay 陳右育開創新職場
熱愛Cosplay的陳右育在會計系畢業後，按耐不住喜歡裝扮的心情毅然投入服裝設計，從自學到進入新北市職訓中心，如今擁有個人工作室。她說，要在興趣和工作結合間取得平衡。
陳右育當年按著家人期望進入會計系，但沒想到大學時接觸角色扮演Cosplay，讓她對服裝設計產生濃厚興趣，自己動手做配飾還不夠，甚至看書自學服裝打版相關知識。
儘管陳右育自認對立體空間還算有概念，但她卻始終搞不懂衣服如何變成平面版樣，不斷受挫的她在網路搜尋到新北市職訓中心開辦的「女裝縫紉師培訓班」，不假思索報名參訓，最後以優異成績畢業，更考取多張證照。
新北市政府勞工局長陳瑞嘉今天應職業訓練中心邀請，到陳右育在樹林區的個人工作室，替她加油打氣也體驗手作樂趣。
陳瑞嘉表示，以前學什麼沒關係，重要的是可以透過政府辦理的職業訓練課程發展第二專長，年輕人最難能可貴的是如何把興趣結合到後續的職場。
陳右育分享一路走來心情說，她一直對服裝製作很有興趣，透過考取證照證明自己的專業，把興趣跟工作結合是很多人的夢想，但要在兩者之間取得平衡，否則會很累。
職訓中心表示，每年規劃辦理工業、商業、資訊、照服、運輸、家政、美容、餐飲等多元職訓課程，歡迎民眾踴躍報名，課程資訊可至「新北勞動雲—職訓補給站」網站查詢或電洽（02）89692150。
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