快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

會計系畢業愛上Cosplay 陳右育開創新職場

中央社 / 新北12日電

熱愛Cosplay的陳右育在會計系畢業後，按耐不住喜歡裝扮的心情毅然投入服裝設計，從自學到進入新北市職訓中心，如今擁有個人工作室。她說，要在興趣和工作結合間取得平衡。

陳右育當年按著家人期望進入會計系，但沒想到大學時接觸角色扮演Cosplay，讓她對服裝設計產生濃厚興趣，自己動手做配飾還不夠，甚至看書自學服裝打版相關知識。

儘管陳右育自認對立體空間還算有概念，但她卻始終搞不懂衣服如何變成平面版樣，不斷受挫的她在網路搜尋到新北市職訓中心開辦的「女裝縫紉師培訓班」，不假思索報名參訓，最後以優異成績畢業，更考取多張證照。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉今天應職業訓練中心邀請，到陳右育在樹林區的個人工作室，替她加油打氣也體驗手作樂趣。

陳瑞嘉表示，以前學什麼沒關係，重要的是可以透過政府辦理的職業訓練課程發展第二專長，年輕人最難能可貴的是如何把興趣結合到後續的職場。

陳右育分享一路走來心情說，她一直對服裝製作很有興趣，透過考取證照證明自己的專業，把興趣跟工作結合是很多人的夢想，但要在兩者之間取得平衡，否則會很累。

職訓中心表示，每年規劃辦理工業、商業、資訊、照服、運輸、家政、美容、餐飲等多元職訓課程，歡迎民眾踴躍報名，課程資訊可至「新北勞動雲—職訓補給站」網站查詢或電洽（02）89692150。

延伸閱讀

不老女神方季惟將迎54歲！獻cosplay處女秀 禰豆子萌萌噠

新北今年最大型徵才3月17日登場 餐旅服務業復甦職缺最多

神秘性感鋼琴YouTuber「露臉」上鏡頭 網友：鼻子「歪了」

舊制退休金忘了領 新北勞工局將大清查

相關新聞

迦納籍學生申請簽證遇困難 教育部允協助

境外生權益小組接獲迦納境外生求助，自去年11月至今仍無法申請到簽證，擔心影響來台就學，呼籲外交部或駐外單位能協助，並改善...

全國學生表藝團賽停辦家長再轟雙標 教部未派代表出席

教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽團體賽，但高中籃球聯賽HBL總冠軍賽卻正常舉行，遭家長痛批是「雙重標準」。民...

東華教授施正鋒自爆學界內幕：齷齪、比黑社會還糟糕

東華大學教授施正鋒上午在臉書開地球貼文，「學界是相當齷齪的，比黑社會還糟糕。」20多年前，他下了系主任職務，與世無爭。有...

私立辭修註冊費漲1.6萬 教育局：國中不准、高中再了解

新北市私立辭修高中因同步調漲國、高中部註冊費用，其中增加遠距教學及數位學習收費費用，2項目合計高達1萬6千多元，家長紛紛...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

10年前曾考上建中休學 54歲補教師洪安再戰國中會考

現年54歲的補教老師洪安10年前因不滿教改，報考基測錄取建中但休學，他今年又報考國中教育會考，盼藉此凸顯教改不彰。他坦言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。