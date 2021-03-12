全國學生表藝團賽停辦家長再轟雙標 教部未派代表出席

教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽團體賽，但高中籃球聯賽HBL總冠軍賽卻正常舉行，遭家長痛批是「雙重標準」。民眾黨立委今早與家長再批教育部表演藝術賽停辦決策與防疫無關，教育部今日未派代表出席，昨晚則先發聲明重申因「來不及借場地」無法復辦，但已規畫配套措施。

立委賴香伶表示，全國學生表藝類團賽已連續兩年停辦，教育部宣稱擔心學生合唱、管樂吹奏的飛沫傳染，但籃球比賽不僅沒口罩，還有密集的肢體接觸，衛福部長陳時中也說「決策與防疫沒有直接關係，只要遵循集會指引即可」。若與防疫無關，教育部停辦比賽更沒有正當性。

教育部聲稱八縣市來不及借場地、籌備時間太短，賴香伶則表示，苗栗縣等縣市也願意協調比賽場館，既然現在防疫跟決策無關，只要再努力把防疫配套做好，就沒有阻礙，教育部若輕言放棄，恐怕是不良的教育示範。

「還有機會能復賽！」賴香伶說，日前已請教育部用一周時間內評估是否復賽，下周立法院將舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠將出席備詢，這周黨團將協調文化部、藝文單位、各縣市政府幫忙找場地，屆時將請教育部重新回應。

苗栗縣議員黎煥強也說，若北區縣市政府不願意辦，大可向苗栗縣政府爭取，苗栗縣長徐耀昌昨也轉達說可來苗北藝文中心辦，許多場館平日都沒有使用，都可以舉辦相關競賽。

「究竟是不想辦？還是懶得辦？」立委高虹安則指出，唯獨全國學生表藝競賽停辦，體育賽事全都是照常舉辦，教育部應說明為何有雙重標準。

高虹安也說，這一年來不少比賽活動，為了要實施入場實名制，常因人手不足而作罷，相關部會應深入探討「入場實名制」規範，研議如何提供軟硬體協助，比如機器自動量體溫，或設計通用APP等，降低主辦單位負擔，提高賽事如常舉行的比率。

家長代表邱永林指出，教育部的決策過程有時間序問題，當時部桃疫情嚴峻，指揮中心說2月4日是疫情節點，教育部卻選在1月底召開決策會議，讓比賽說停就停。他也提到，這是想不想辦，而不是能不能辦的問題，若全國可上課就可以比賽，若因疫情停課，要馬上停辦大家也不會有怨言。

教育部今日未派任何代表出席記者會，昨傍晚則先發布新聞稿指出，音樂、舞蹈、鄉土歌謠及創意戲劇等共27類組團體賽，各項比賽時間約需連續7至15天，且至少需16個符合表演藝術比賽之專業場館，再經盤點，符合上述需求競賽場館（如各縣市演藝廳）多數須在一年前預訂，原競賽場地今已無檔期可配合，故團體賽仍維持停辦。

教育部說，已頒發決賽參賽資格證明書給參賽學生，視同於競賽成績優等，教育部也已函知高中職免試入學、大專校院及招生入學委員會，辦理招生作業時納入參採；已籌組專案小組進行討論，預計於3月底公布線上觀摩展演實施計畫及辦理方式，訂於5月辦理線上觀摩展演，並擴大辦理「好優show學生藝團活動計畫」及「表藝在地亮點計畫」，自今年6月起，在各地陸續演出。

至於明年會不會三度停辦？教育部表示，已組成專案小組，於今年3月10日召開第1次會議，研議110學年度在因應疫情下如何辦理，將於今年9至10月公布腹案。