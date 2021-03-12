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東華教授施正鋒自爆學界內幕：齷齪、比黑社會還糟糕
東華大學教授施正鋒上午在臉書開地球貼文，「學界是相當齷齪的，比黑社會還糟糕。」20多年前，他下了系主任職務，與世無爭。有一天，系上派了一名年輕同仁知會他，說夜間部同學沒有機會上他的政治學，所以課程委員會決議調他去上課。公行系有三班，夜間部通常留給兼任的老師。沒有犯錯、沒有被學生抱怨，那就是「惡搞」，免得白天來惹人怨。
施正鋒還說，原本應該是只為公、不為私，然而，「如果連我自己都不發聲，就沒有人會幫我講話」。
施正鋒貼文如下：
應邀到東華當院長，迫切的任務是聘足夠的原住民老師、同仁升等、系所整併、課程調整，幸不辱命。卸下行政職務，面對學分不夠的困擾，因此，只好到通識課開國際關係，倒也如魚得水。目前的研究生兩門必修課方法論、民族研究，是後來系主任情商陸續開的，並非搶來的。論專業訓練、看研究論文、講實務經驗，合情合理。
上學期，忽然有年輕同事說要商量，是否大家輪流開必修課。我說，開課看專長、論研究，課拿掉則是教不好、學生反彈。對方又說，這是系上決議的原則，不然，你也可以去教發展研究；開什麼玩笑，那是研究所的課，而且又不是我的專長，忽然被要求去重新備課，那不僅是羞辱跟處罰，也是相當對不起學生。
先前，上一任系主任拜託我去開一門大四的新課公共管理，也是因為必修、卻沒有老師開，否則，學生畢不了業。學生至上，既然可以幫忙，就答應了。雖然在淡江開過公共政策，畢竟重新開一門課，還是必須重頭來準備筆記，在暑假至少網購十本原文教科書比較。不過，認識了公行系來的一些學生，上課還是蠻愉快的。
說起來相當丟臉，一輩子在外面打拼，伸張正義、打抱不平，回到家中卻被當作糟老頭在糟蹋。這就是所謂教育改革、及校園民主的最大諷刺，只算人頭、打群架，不講專業跟資歷，分贓掉了，更不用談學生受教的權利。原本應該是只為公、不為私，然而，在這個節骨眼，如果連我自己都不發聲，就沒有人會幫我講話。
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