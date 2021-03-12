東華教授施正鋒自爆學界內幕：齷齪、比黑社會還糟糕

東華大學教授施正鋒上午在臉書開地球貼文，「學界是相當齷齪的，比黑社會還糟糕。」20多年前，他下了系主任職務，與世無爭。有一天，系上派了一名年輕同仁知會他，說夜間部同學沒有機會上他的政治學，所以課程委員會決議調他去上課。公行系有三班，夜間部通常留給兼任的老師。沒有犯錯、沒有被學生抱怨，那就是「惡搞」，免得白天來惹人怨。

施正鋒還說，原本應該是只為公、不為私，然而，「如果連我自己都不發聲，就沒有人會幫我講話」。

施正鋒貼文如下：