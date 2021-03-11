54歲建中「老」學長再戰會考！他坦言這回沒把握

補教老師洪安10年前不滿教改，報考基測並錄取建國中學，但讀了兩個月就休學，今年他「捲土重來」，又報考國中教育會考，想凸顯教育改革停滯不前。但他也說，現在的升學制度需要多元學習表現等成績，今年要能再考上建中並不容易。

洪安曾在民國100年參加國中基本學力測驗，當年他才44歲，錄取台北市建國高中，是建中當時最老的高一新生，但他讀了約2個月就休學。洪安今早上以個別報名方式，到台北市明倫高中報名今年5月16、17日的國中教育會考。

洪安受訪時表示，十二年國教推動至今已經10年，當時喊要校校等值、成就每個孩子，到底完成了多少？在前教育部長蔣偉寧時代喊「我們準備好了」，但教育部長一個換一個，台灣的教育方向還是不知道在哪裡，學生也不知道明年的「遊戲規則」又會怎麼改，根本就是凌遲。

洪安認為，不論是國中升高中職，或是高中升大學，各種入學制度都應該快點定下來。他也提到，入學制度不斷更新，是因為政府將考試、招生委託出去給機構辦理，如大考中心、心測中心，這些單位每年都要找事做。

洪安也說，教育制度要怎麼改，其實也不用考慮到補教生存，但政府制訂私校退場制度，除了顧及教職員工作，更應該要先考慮到孩子的前途，否則學生就學貸款砸下去，但畢業當下學校也關門了，這情何以堪？

洪安強調，他報考會考的訴求很簡單，就是希望制度趕快定下來，私校該退場的就退場，不要考慮私校的董監事門神，也不要給人混水摸魚的機會。

至於有沒有把握再考回建中？洪安說，他就像是每年要帶選手去比賽的教練，考試早已駕輕就熟。但他也坦言，自己年輕時不敢說考建中，但現在因為題型變了，以大人的角度去解題也容易多了。

不過，洪安也說，現在升學制度多元，不像以前分數到哪就填哪，還有多元表現、志工時數等，再考上建中並不容易。