快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南華大學遭控私訂法規影響學生畢業 校方澄清一切合法

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣南華大學因「境外生超時打工」事件，本學期遭列教育部「教學品質查核學校」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣南華大學因「境外生超時打工」事件，本學期遭列教育部「教學品質查核學校」。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣南華大學因「境外生超時打工」事件，本學期遭列教育部「教學品質查核學校」，然學生會指控校方在沒有與學生討論下，私自訂定法規影響學生選課和畢業，要求校方暫緩實施，校方回應一切皆依照法定程序辦理，可受公評。

南華大學去年12月，遭媒體爆料安排境外生至飯店打工，教育部調查結果校方未善盡督導和協助責任，110學年度遭勒令停招外籍生，然校內學生會今天上午召開記者會，指控校方在沒有邀集學生代表參與的情況下，僅以臨時行政會議訂定多項法規，影響師生權益。

學生會會長黃慶中說，自開學實施以來，實施包含全面性密集巡堂、強制性到課、調整時序表等措施，引起校內師生反彈與質疑，甚至溯及既往，修改現行在學生的修業規定。

黃慶中批評此舉打亂許多學生的修課規劃，學生無法選課或學分不夠被迫延畢，目前約2至3位學生受影響，校方也沒有提出加修或補修等方式彌補。

另，學生會認為校方在訂定相關規定時，未邀集學生代表參與討論，程序上有瑕疵，要求校方應立即暫緩實施，待三月底正式確認教育部檢核指標後，再邀集學生代表重新訂定。

校方出面澄清，以往便由教務處針對各院系各班制進行不定期巡堂，是國內各大學已行之多年之慣例；至於強制性到課「本來就是學生應盡的義務」，校方為因應教育部教學品質查核指標1-9-1之有關出席率不佳查核項目，僅建議教師每次上課點名，「絕非強制性上課」。

調整時序表主要是針對生死學系、幼兒教育學系等的所開實習課程，評估狀況後，認為部分學系所推動實習要達規定120小時仍有困難，故放寬學生畢業前之實習規定，以職場體驗替代實習，並溯及既往，並非提高畢業條件及門檻，不會影響學生權益，更不致造成學生延畢。

南華大學主任秘書胡聲平說，依照法規學生確實沒有參與行政會議的權力，但是校內學務、校務、課程會議等，學生都可列席參加，一切處置都按照既定程序進行，並無不法，可受公評。

南華大學學生會會長黃慶中今天上午在校門口辦記者會，指控校方私訂法規，影響學生權益。記者莊祖銘／攝影
南華大學學生會會長黃慶中今天上午在校門口辦記者會，指控校方私訂法規，影響學生權益。記者莊祖銘／攝影

教育部 實習 南華大學

延伸閱讀

教育部發給表演藝術參賽證明 南市不列入多元比序分數

向東華申請專利補助遭控利用職務詐財 吳茂昆獲不起訴

防疫雙標 教長：學生表藝團賽 仍難復辦

遭控「綁人質」不忍了！江宏傑9點聲明嗆：沒發表不倫聲明

相關新聞

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

南華大學遭控私訂法規影響學生畢業 校方澄清一切合法

嘉義縣南華大學因「境外生超時打工」事件，本學期遭列教育部「教學品質查核學校」，然學生會指控校方在沒有與學生討論下，私自訂...

中華醫大環安系畢業生生推甄 國立研究所全部上榜

各大學研究所陸續放榜，中華醫事科大環安工程系畢業生彭翊茹、林囿凭、蔡尹文、林冠昕4人推甄7所大學研究所全部上榜，錄取率1...

蘇貞昌：讓有台灣價值的文學更能走進國際舞台

行政院會今通過文化部所擬「國立台灣歷史博物館組織法」、「國立台灣文學館組織法」草案，修法將國立台灣歷史博物館及國立台灣文...

影／崑科大新生黑天鵝命名賽 「華歌鵝、香奈鵝」勝出

崑山科大校園「崑山湖」誕生六隻黑天鵝寶寶，校方舉辦「第一屆崑大鵝子命名大賽」，今天公布結果：房地產開發系三年級羅康宇命名...

畢業即就業 花工4學生獲台電錄取未來薪資4萬元起跳

台電為培養在地人才，每年提供一定獎學金名額舉辦「高職技術類科獎學金甄選」，花蓮區今年開出電子電機、土木建築兩類別共7個正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。