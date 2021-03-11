南華大學遭控私訂法規影響學生畢業 校方澄清一切合法

嘉義縣南華大學因「境外生超時打工」事件，本學期遭列教育部「教學品質查核學校」，然學生會指控校方在沒有與學生討論下，私自訂定法規影響學生選課和畢業，要求校方暫緩實施，校方回應一切皆依照法定程序辦理，可受公評。

南華大學去年12月，遭媒體爆料安排境外生至飯店打工，教育部調查結果校方未善盡督導和協助責任，110學年度遭勒令停招外籍生，然校內學生會今天上午召開記者會，指控校方在沒有邀集學生代表參與的情況下，僅以臨時行政會議訂定多項法規，影響師生權益。

學生會會長黃慶中說，自開學實施以來，實施包含全面性密集巡堂、強制性到課、調整時序表等措施，引起校內師生反彈與質疑，甚至溯及既往，修改現行在學生的修業規定。

黃慶中批評此舉打亂許多學生的修課規劃，學生無法選課或學分不夠被迫延畢，目前約2至3位學生受影響，校方也沒有提出加修或補修等方式彌補。

另，學生會認為校方在訂定相關規定時，未邀集學生代表參與討論，程序上有瑕疵，要求校方應立即暫緩實施，待三月底正式確認教育部檢核指標後，再邀集學生代表重新訂定。

校方出面澄清，以往便由教務處針對各院系各班制進行不定期巡堂，是國內各大學已行之多年之慣例；至於強制性到課「本來就是學生應盡的義務」，校方為因應教育部教學品質查核指標1-9-1之有關出席率不佳查核項目，僅建議教師每次上課點名，「絕非強制性上課」。

調整時序表主要是針對生死學系、幼兒教育學系等的所開實習課程，評估狀況後，認為部分學系所推動實習要達規定120小時仍有困難，故放寬學生畢業前之實習規定，以職場體驗替代實習，並溯及既往，並非提高畢業條件及門檻，不會影響學生權益，更不致造成學生延畢。