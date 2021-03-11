搶學生大戰上演！ 台南添增兩所完全免試入學私校

國中教育會考將在5月15、16日舉行，今天開始受理報名，台南市預估報名人數較去年略減，學校也都加強學生複習，做最後衝刺。因新生再減，高中職搶學生更為激烈，一般只有偏鄉學校實施完全免試入學措施，今年私立慈幼工商、陽明工商也獲遴選完免，讓戰場更為激烈。

去年國中會考台南考區考生有1萬6154人，教育局預估今年考生略減，約會有1萬5千多人，今天開始報名，13日截止。隨著會考的逼近，高中職搶學生愈來愈激烈；除了私立學校搶，部分較偏遠的公立學校也搶。

今年台南最特別的是，除了部分偏遠公立高中職完全免試入學外，市區的私立慈幼工商，以及官田區私立陽明工商也都加入完全免試行列，並開始在各國中受理登記，只要願意就讀就可登記，若登記名額未超過應錄取名額就全部錄取。

台南私立高中職高達21所，除了部分明星高中有穩定的學生來源，多數私立高職都面臨少子化，生源不足的問題，競爭相當激烈。今年慈幼工商與陽明工商成為南市私立高中職中完全免試入學學校，也將讓搶學生的大戰更為激烈。慈幼工商表示，期待成為完全免試入學學校後，吸引更多學生來就讀。