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教育部發給表演藝術參賽證明 南市不列入多元比序分數

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後甲國中今年有5支隊伍取得全國表演藝術類競賽團體賽資格。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中今年有5支隊伍取得全國表演藝術類競賽團體賽資格。記者鄭惠仁／攝影

教育部基於防疫需求，停辦全國學生表演藝術競賽團體賽，但發給參賽證明，並列為優等，台南市教育局入學推動工作小組以公平等為由，不列入多元比序計分。

去年初起因新冠肺炎疫情關係，教育部停辦全國學生表演競賽團體賽，今年再因疫情影響又停辦，反觀吸引上萬人觀賞的運動競賽卻照常舉辦，連日來引起家長的反彈，要求能辦理。雖然教育部已表示難復辦，但因金年抗議聲浪強烈，是否政策會急轉彎，學校都很緊張。

台南市部分國中校長表示，多數參加音樂賽的學生都是國二生，就是要拚這一年參加全國賽，獲得榮譽，隔年專心準備會考，因此師生不希望停辦意願滿強的，並認為慢一點辦無所謂。但站在學校的立場，則很擔心會復辦，因為行事曆已排定，勢必影響課程與活動。以後甲國中為例，有男生合唱、國樂、弦樂、直笛、管樂進入全國賽，因參加人數多，影響就較大。

去年停辦團體賽，台南市有家長認為會影響到多元比序的分數，今年再度停辦，教育部將發給參賽證明，並列為優等以為加分依據。不過，南市教育局入學推動工作小組決定，不列入多元比序計分。

教育局表示，不計分的原因，競賽分數是外加，學生以校內多元學習活動就可拿滿分，不計分不會影響多元比序分數取得。且只有參賽證明，卻無實際比賽，就無法算分數；而去年度也不採計取得全國參賽資格的分數，基於公平起見，今年仍不採計。

教育部 教育局 疫情

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