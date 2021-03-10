全國學生表藝團賽停辦！教部擴大展演計畫 師生不埋單

教育部連兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，家長質疑文藝展演可行、萬人球賽可打，藝文競賽說停就停，根本是雙標。文化部長李永得今天說會再與教育部溝通有無復辦可行性，教育部長潘文忠下午則坦言，場地、學校行事曆都是問題，現階段復辦有困難，但將比照去年祭出線上觀摩、展演計畫提供學生表演舞台。不過，仍有不少師生、家長不埋單。

去年疫情未明，教育部宣布取消全國學生表藝團體賽，外界多能坦然接受，教育部也擴大舉辦學生展演活動，當時只要具有108學年度全國學生表藝決賽資格的團隊，以及105至107學年度曾獲得表藝類競賽優等以上等團隊，皆可參與好優 show學生藝團及表演藝術在地亮點兩大計畫。

不過，有樂團教師認為，展演訊息三月底才來，但四月底前就要送件申請，申請手續繁瑣，還限制130隊，門檻不低，全看計畫案寫得紮實與否，一隊最高也僅補助10萬元，還要製作成果報告，經費核銷也相當麻煩，甚至要四處問場地、邀觀眾，與「行政減量」背道而馳，不少學校看完簡章就打退堂鼓。

也有學生家長指出，去年是四月底由學校提出申請，六至十月進行展演，但參賽學生多已進入國中教育會考或指考的應試準備，根本就稱不上是補償，況且以展演代替比賽仍是群聚，樂團暑假也會換新血，暑訓還要忙練兵準備年底的市賽曲目，根本沒戰力準備展演。

據教育部統計，去年好優show學生藝團共辦理133案，演出283場，其中有117 隊是獲「108學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書，包含高中 23 隊、國中 42 隊、國小 52 隊；表演藝術在地亮點計畫共補助12縣市，演出39場次，合計總觀賞人數近16萬人。

教育部長潘文忠下午接受媒體聯訪時表示，預計五月會先啟動線上觀摩，並於暑假辦理「好優show學生藝團活動」，已請師資培育及藝術教育司增加資源。但具體申請內容條件與時程，教育部尚未有進一步說法。