快訊

神結論！梅根稱「所有人都是贏家」 對專訪不後悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國學生表藝團賽停辦！教部擴大展演計畫 師生不埋單

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部連兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，家長質疑文藝展演可行、萬人球賽可打，藝文競賽說停就停，根本是雙標。記者趙宥寧／攝影
教育部連兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，家長質疑文藝展演可行、萬人球賽可打，藝文競賽說停就停，根本是雙標。記者趙宥寧／攝影

教育部連兩年停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，家長質疑文藝展演可行、萬人球賽可打，藝文競賽說停就停，根本是雙標。文化部長李永得今天說會再與教育部溝通有無復辦可行性，教育部長潘文忠下午則坦言，場地、學校行事曆都是問題，現階段復辦有困難，但將比照去年祭出線上觀摩、展演計畫提供學生表演舞台。不過，仍有不少師生、家長不埋單。

去年疫情未明，教育部宣布取消全國學生表藝團體賽，外界多能坦然接受，教育部也擴大舉辦學生展演活動，當時只要具有108學年度全國學生表藝決賽資格的團隊，以及105至107學年度曾獲得表藝類競賽優等以上等團隊，皆可參與好優 show學生藝團及表演藝術在地亮點兩大計畫。

不過，有樂團教師認為，展演訊息三月底才來，但四月底前就要送件申請，申請手續繁瑣，還限制130隊，門檻不低，全看計畫案寫得紮實與否，一隊最高也僅補助10萬元，還要製作成果報告，經費核銷也相當麻煩，甚至要四處問場地、邀觀眾，與「行政減量」背道而馳，不少學校看完簡章就打退堂鼓。

也有學生家長指出，去年是四月底由學校提出申請，六至十月進行展演，但參賽學生多已進入國中教育會考或指考的應試準備，根本就稱不上是補償，況且以展演代替比賽仍是群聚，樂團暑假也會換新血，暑訓還要忙練兵準備年底的市賽曲目，根本沒戰力準備展演。

據教育部統計，去年好優show學生藝團共辦理133案，演出283場，其中有117 隊是獲「108學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書，包含高中 23 隊、國中 42 隊、國小 52 隊；表演藝術在地亮點計畫共補助12縣市，演出39場次，合計總觀賞人數近16萬人。

教育部長潘文忠下午接受媒體聯訪時表示，預計五月會先啟動線上觀摩，並於暑假辦理「好優show學生藝團活動」，已請師資培育及藝術教育司增加資源。但具體申請內容條件與時程，教育部尚未有進一步說法。

教育部 潘文忠

延伸閱讀

華語生入境快了 潘文忠：著手專案簽報指揮中心

影／1400多位華語獎助生想入境 教部：將申請專案來台

補助真理大學台文館遭譏花錢消災 教部：待討論

影／黑箱課綱再現 全教總轟兩部會破壞課綱審議程序

相關新聞

花蓮狼教練伸狼爪卻沒被登錄不適任？ 恐與這原因有關

花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。不過，據傳校...

全國學生表藝團賽獎狀早印好 家長疑協調會開假的？

萬人入場的高中籃球聯賽日前熱血落幕，但同樣是教育部主辦的全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，卻因「吹奏樂器」恐有飛沫傳播風...

又1所私立學校停招 教團籲速審退場條例維護權益

教育部證實，宜蘭頭城的蘭陽技術學院受少子化衝擊，從110學年度停止對外招生。教師工會表示，私校倒閉潮已形成，呼籲政府速審...

影／家長怒吼復辦全國學生表藝團賽 教長坦言有困難

萬人入場的高中籃球聯賽日前熱血落幕，但同樣是教育部主辦的全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，卻因「吹奏樂器」恐有飛沫傳播風...

影／少子化私校倒一片 學生選校前可先上網查「地雷」

少子化嚴峻，多所私立大專院校撐不下去。日前位於花蓮的台灣觀光學院因資金不足，將走向停辦，蘭陽技術學院今天突然拋出震撼彈，...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。