快訊

江宏傑遭爆拿愛媽及小孩當人質 華研怒發9點回應：太可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮狼教練伸狼爪卻沒被登錄不適任？ 恐與這原因有關

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。示意圖／ingimage
花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。示意圖／ingimage

花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。不過，據傳校方先上不適任通報系統查詢後才聘任，起初一無所獲，後來有男童被猥褻的耳語校校園流傳後，羅男確實被列為不適任人員。有教育人士指出，如果不是學校包庇，照理說一被認定不適任就會上網登錄，推測有可能是「時間差」。

羅男在籃球隊以隨隊教師身分擔任助理教練，也會跟著球隊到外縣市比賽，如今被指控私下帶男童外出強制猥褻，甚至少10多人受害，目前全案由縣警局婦幼隊偵辦，羅男昨已被逮捕並被法官裁准羈押禁見。

據了解，羅男在多所國小擔任籃球隊志工，入校前校方均依規定請他簽檢核表，確認他沒有違反性平規定等行為，羅男有簽名；校方也上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，查詢是否有違法前科，但初期並未查到他的名字，後來因有男童被羅男猥褻的耳語在校園流傳，去年11月校方再上系統調查，發現羅男確實名列不適任人員，立即請他離開，不得再踏入校園；再隔一個月，羅男就因涉及猥褻案件遭判緩刑。

一名地方教育人士指出，若羅男在多所國小擔任志工，但是在其中一所學校被揭穿有猥褻孩童之嫌，並被學校認定為不適任教師後，才會上網登錄，推測可能是有時間差。他說，「如果不是學校包庇，照理說應該一被認定不適任就會上網登錄」

不適任教師範圍包含公立各級學校校長、教師、助教、職員及運動教練、公立社會教育機構專業人員、各主管教育行政機關所屬公立學術研究機構研究人員、已立案之私立學校專任教師。若上述人員有違規事實被認定為不適任教師，往往會先由地方政府、學校或相關機構上系統登錄，供相關人員查詢，避免學校或教育機構在聘任教育人員時「踩地雷」。

對此，教育部表示，依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，為保障學生安全，無論透過何種法律關係成為校園內部之人員，如固定或定期協助學校執行教學或執行學校事務之志工，其涉性侵害學生事件屬實，學校應依法通報本部「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，列為不得運用於學校之人員。

猥褻 性侵

延伸閱讀

猥褻犯成狼志工10餘名男童受害 專家籲全面清查補破網

基隆性侵案 被害人未滿16歲過半 警提醒學生警戒不緊張

入小學教籃球！花蓮狼志工對男童伸狼爪 至少10多人受害

劉一峰神父2500顆雞蛋出貨前被棄單 花蓮人搶購買光

相關新聞

花蓮狼教練伸狼爪卻沒被登錄不適任？ 恐與這原因有關

花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。不過，據傳校...

全國學生表藝團賽獎狀早印好 家長疑協調會開假的？

萬人入場的高中籃球聯賽日前熱血落幕，但同樣是教育部主辦的全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，卻因「吹奏樂器」恐有飛沫傳播風...

又1所私立學校停招 教團籲速審退場條例維護權益

教育部證實，宜蘭頭城的蘭陽技術學院受少子化衝擊，從110學年度停止對外招生。教師工會表示，私校倒閉潮已形成，呼籲政府速審...

影／家長怒吼復辦全國學生表藝團賽 教長坦言有困難

萬人入場的高中籃球聯賽日前熱血落幕，但同樣是教育部主辦的全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，卻因「吹奏樂器」恐有飛沫傳播風...

影／少子化私校倒一片 學生選校前可先上網查「地雷」

少子化嚴峻，多所私立大專院校撐不下去。日前位於花蓮的台灣觀光學院因資金不足，將走向停辦，蘭陽技術學院今天突然拋出震撼彈，...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。