花蓮狼教練伸狼爪卻沒被登錄不適任？ 恐與這原因有關

花蓮一名50歲羅姓男子，涉嫌利用在多所國小校園當籃球隊志工的機會，私下帶男童外出強制猥褻，至少10多人受害。不過，據傳校方先上不適任通報系統查詢後才聘任，起初一無所獲，後來有男童被猥褻的耳語校校園流傳後，羅男確實被列為不適任人員。有教育人士指出，如果不是學校包庇，照理說一被認定不適任就會上網登錄，推測有可能是「時間差」。

羅男在籃球隊以隨隊教師身分擔任助理教練，也會跟著球隊到外縣市比賽，如今被指控私下帶男童外出強制猥褻，甚至少10多人受害，目前全案由縣警局婦幼隊偵辦，羅男昨已被逮捕並被法官裁准羈押禁見。

據了解，羅男在多所國小擔任籃球隊志工，入校前校方均依規定請他簽檢核表，確認他沒有違反性平規定等行為，羅男有簽名；校方也上「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，查詢是否有違法前科，但初期並未查到他的名字，後來因有男童被羅男猥褻的耳語在校園流傳，去年11月校方再上系統調查，發現羅男確實名列不適任人員，立即請他離開，不得再踏入校園；再隔一個月，羅男就因涉及猥褻案件遭判緩刑。

一名地方教育人士指出，若羅男在多所國小擔任志工，但是在其中一所學校被揭穿有猥褻孩童之嫌，並被學校認定為不適任教師後，才會上網登錄，推測可能是有時間差。他說，「如果不是學校包庇，照理說應該一被認定不適任就會上網登錄」

不適任教師範圍包含公立各級學校校長、教師、助教、職員及運動教練、公立社會教育機構專業人員、各主管教育行政機關所屬公立學術研究機構研究人員、已立案之私立學校專任教師。若上述人員有違規事實被認定為不適任教師，往往會先由地方政府、學校或相關機構上系統登錄，供相關人員查詢，避免學校或教育機構在聘任教育人員時「踩地雷」。

對此，教育部表示，依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，為保障學生安全，無論透過何種法律關係成為校園內部之人員，如固定或定期協助學校執行教學或執行學校事務之志工，其涉性侵害學生事件屬實，學校應依法通報本部「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，列為不得運用於學校之人員。