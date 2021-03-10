全國學生表藝團賽獎狀早印好 家長疑協調會開假的？

萬人入場的高中籃球聯賽日前熱血落幕，但同樣是教育部主辦的全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，卻因「吹奏樂器」恐有飛沫傳播風險，今年2月，教育部及相關單位曾召開多場協調會、專家學者會議，20日仍決定停辦，但會發放參賽證明。有家長質疑，立委2月9、20日與教育部、家長代表召開協調會，但參賽證明卻是2月8日就印製好，教育部根本就在跟立委演戲。

全國學生表演藝術類競賽活動每年約有30萬人參與，受部桃疫情影響，教育部1月25日召集各競賽主辦單位和縣市政府代表開會，決定109學年度個人競賽如期舉辦，團體賽則因長時間處於密閉空間、須搭乘長途運輸工具，有較高群聚感染疑慮，因而決議停辦。

停辦消息一出，引來各界反彈聲浪，更有民眾上公民政策平台提案，希望「延期」而非「取消」，短短兩天就達五千人附議門檻。另也在立法委員黃國書、范雲等人的要求下，教育部2月20日重新邀集學者專家討論，仍決議團體賽維持「停止辦理」。

由於事涉學生升學，教育部說，為維護參賽學生權益，將頒發「109學年全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書予團體賽參賽學生，並規畫辦理「109學年全國學生表演藝術類競賽展演活動實施計畫」，提供學生展演舞台，透過展演活動，彼此觀摩學習，豐富學習歷程。

不過，有家長質疑，立委於2月9日與教育部、家長代表召開協調會，教育部的參賽證明卻是2月8日就印製好，隔日卻還召開協調會，討論是否要復辦，教育部的作為，根本就「在跟立委演戲！」

教育部長潘文忠今接受媒體聯訪時也談到，今年一月下旬必須決定是否要繼續辦，但當時適逢部桃疫情最為嚴峻的時刻，當下邀請縣市、防疫專家，整體評估後，建議以防疫、師生安全考量停辦。決議一出，承辦的八縣市、22場地也停止租借，疫情趨緩後，也有重新詢問，但這八縣市反映要在短時間內能找到可維持7至15天賽事的專業場地有困難，最後仍決定維持停辦。