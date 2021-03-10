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影／1400多位華語獎助生想入境 教部：將申請專案來台
疫情讓我國邊境封鎖，目前台灣僅開放我國各大學學位境外生入境，但華語生、交換生都未開放，國際學生都在看，教育部也遲未鬆口。教育部長潘文忠今天表示，考量我國檢疫量能，將著手向中央申請讓1400多名華語優秀獎勵學生專案來台，並仿照目前境外生來台流程，採取分批入境措施。
疫情影響境外生跨國移動，境外生權益小組近期不斷疾呼教育部除了學位生，應要盡速讓華語生能入境。潘文忠今下午接受媒體聯訪時表示，華語生約有1400多位，教育部已著手專案簽請指揮中心同意，讓華語生有機會來台學習。
潘文忠說，現在提出專案申請，只要指揮中心評估國內疫情以及檢疫量能都可行後，就會仿照目前境外生來台流程，採取分批入境措施。
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