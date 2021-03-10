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又1所私立學校停招 教團籲速審退場條例維護權益

聯合報 / 記者潘乃欣趙宥寧／台北即時報導
蘭陽技術學院。圖／蘭陽技術學院提供
蘭陽技術學院。圖／蘭陽技術學院提供

教育部證實，宜蘭頭城的蘭陽技術學院受少子化衝擊，從110學年度停止對外招生。教師工會表示，私校倒閉潮已形成，呼籲政府速審私校退場條例，以更完善制度處理大量私校退場，保障師生權益。許多偏鄉生選擇就近入學，但偏鄉學校倒閉頻率也較高，呼籲教育部關注此事帶來的城鄉資源差異。

教育部長潘文忠表示，蘭陽技術學院已通過校務會議決定110學年度停招，學校也依程序報部，教育部審視校務發展狀況、停招申請後，同意學校停招。他強調，學校還有在校生，學校必須維護學生權益，教育部也會加以注意跟協助。

高教工會表示，花蓮的台灣觀光學院近日也宣布停招，造成東台灣城鄉發展與在地子女受教權益的大眾憂慮。他們呼籲行政院與教育部，應當拿出更積極的政策和法令主動規畫，比如私校退場後，捐贈給鄰近國立大學，成為其分校或附設專科學校，降低私立大專校院退場對鄉村地區教育和社會資源之負面衝擊。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，蘭陽技術學院早已逐漸縮編僅剩一系，宣布停招已在預期。未來許多位於非都會區的私校會快速步上蘭陽學院後塵，由東部到中南部、北部掀起一股倒閉潮，呼籲立法院速審私校退場條例，以更完善制度處理大量私校退場，保障師生權益。教職員也要自我「超前佈署」，盡快培養第二就業專長，以免學校突然宣布停招時措手不及。

教育部 偏鄉學校 潘文忠

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