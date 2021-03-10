影／少子化私校倒一片 學生選校前可先上網查「地雷」

少子化嚴峻，多所私立大專院校撐不下去。日前位於花蓮的台灣觀光學院因資金不足，將走向停辦，蘭陽技術學院今天突然拋出震撼彈，因學雜費收入無法支應學校運作，將於110學年度全面停招。正值各大專院校招生季，學生憂心一不小心就「踩地雷」，教育部長潘文忠表示，學生可在選校前先上「大專校院校務資訊公開」了解學校經營狀況。

潘文忠今在部務會報前接受媒體聯訪，他表示，少子化衝擊下，確實很多學校招生人數快速下降，影響學校財務，「目前確實有幾所學校財務有困難」，不過教育部已經開放外界查詢學校校務資訊，其中包含學校註冊率，也包含學校財務情形，學生選學校前可以充分了解訊息。

蘭陽技術學院今天突然拋出震撼彈，將於110學年度停招。潘文忠說，蘭陽技術學院已通過校務會議決定110學年度停招，學校也依程序報部，教育部審視校務發展狀況、停招申請後，同意學校停招。他強調，學校還有在校生，學校必須維護學生權益，教育部也會加以注意跟協助。

教育部稍早也回應，蘭陽技術學院因招生困難，學雜費收入無法支應學校運作，因此規畫110學年度起全面停招，停招計畫經110年1月14日校務會議報告，1月26日董事會通過後報部，教育部已於2月20函覆同意辦理，並要求董事會需再捐資3500萬元，作為停招後所需資金，若有不足，董事會仍須捐資因應。

教育部表示，目前學校有577名學生，扣除應屆畢業生，110學年度學生約為308名，學校規畫持續辦學至學生畢業；另現有教師32名、職員33名，學校將編列資遣費及優離優退慰問金，協助教職員逐年離退。