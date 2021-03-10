高中老師課後去宮廟當乩童賺很大！ 信徒爆「超瞎供養名目」

高雄市一所高中教師被爆開設宮廟、當乩童，與信眾有不同名目的供養，外界也熱議這位教師「到底算不算教師兼差？」。高雄市教育局說明，將依公立各級學校專任教師兼職處理原則處理。不過，有教師團體推測，若該名教師開的宮廟未立案，兼職認定可能不會成立，就可能是「個人行為」。不過，據報載該師與人有財務糾紛，若涉及相關法律責任，則可能會依「教師法」懲處，最重可能被開除。

鏡周刊報導中，這名教師斜槓乩童賺很大，在林園開設宮廟，信徒爆超瞎供養名目，訂出諸多光怪陸離的不樂之捐規則，另外與人也有財務糾紛。校方表示，這名老師是資深教師，在學校的教學一切正常，沒有影響到學生的受教權，也沒有接獲家長或學生不滿的投訴。至於課後的兼職行為是否有違反教師法？還在調查了解當中。

高雄市教育局則表示，教師兼職是依照「公立各級學校專任教師兼職處理原則」處辦，過去處理過的教師兼職爭議，多半是在補習班兼職，偶有教育人員擔任董事，但如果屬無給職，並沒有逾越法規；教育部也說，教師兼任不得影響教學本質，在教師兼職原則中也有多款兼職規定，要由地方主管機關、學校先就事實去判定，但若教師真有兼職，也要報備學校，也要學校同意。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則認為，若該名教師的宮廟無立案，可能會被認定是個人行為，兼職條件無法成立。不過，該名教師據報載與人有財務糾紛，若涉及詐欺或相關刑責，可能會用「教師法」處理，最重可能會被停聘。

但外界認為，現在不是倡導斜槓人生，若無影響教職、教學，教師為何不能在課後當乩童？侯俊良說，教育部確實可以思考是否要放寬兼職規定，他認為，若教師從事與教育無關的行業別，當有必要時，只要不影響正常教學，也許可同意教師斜槓。