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教師斜槓開宮廟當乩童？校方：教學正常未損學生受教權

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市一名高中教師課後當乩童，引發教師兼職之議。記者徐如宜／攝影
高雄市一名高中教師課後當乩童，引發教師兼職之議。記者徐如宜／攝影

高雄市一所高中老師被爆開設宮廟、當乩童，與信眾有不同名目的供養惹議。校方今天表示，這名教師在校教學一切正常，沒有損及學生受教權；至於乩童到底算不算教師兼差？是否違反教師法？還必須了解。教育局說明，依公立各級學校專任教師兼職處理原則處理，或請教育部釋示。

鏡周刊報導中這名教師斜槓乩童賺很大，在林園開設宮廟，信徒爆超瞎供養名目，訂出諸多光怪陸離的不樂之捐規則，另外與人也有財務糾紛。

記者到學校訪查，這名高中男老師在學校教生活與科技課程，並曾擔任某大學自造教育及科技輔導中心主任。校方表示，這名老師是資深教師，在學校的教學一切正常，沒有影響到學生的受教權，也沒有接獲家長或學生不滿的投訴。至於課後的兼職行為是否有違反教師法？還在調查了解當中。

高雄市教育局表示，教師兼職是依照「公立各級學校專任教師兼職處理原則」處辦，過去處理過的教師兼職爭議，多半是在補習班兼職，偶有教育人員擔任董事，但如果屬無給職，並沒有逾越法規。但教師兼任乩童則很少見，乩童到底算不算是兼差？在教育部的教師兼職樣態案例裡沒有看過這一項，而且這還牽扯到是否有營利行為？如果在課程上談及乩童事務當然不妥，絕對違反教師法；如果在外發生債務問題，影響教師形象，則會因此進行教師考核。

教師能不能兼職乩童，也引起教育界討論。有老師說，現在不是倡導斜槓人生嗎？若無影響教職、教學，教師為何不能在課後當乩童？認定的標準為何呢？

教育部 教育局 斜槓

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