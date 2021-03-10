「不給機會最是殘忍」 嘉義幫學生辦這場管樂聯合展演

109學年度全國學生表演藝術類比賽團體組比賽停辦，不過高中籃球聯賽（HBL）才剛熱血落幕，嘉市家長協會理事長陳國慶批評損害學生權益，「不給機會，最是殘忍」，扼殺繼續追求夢想的動力與信念。

陳國慶表示，此賽事連續2年都取消，嘉義市每個團體項目的學生都多達數10人，累積無法參賽的國中小學生就多達數百人，全國賽成績涉及國中超額比序競爭力，明明有優勢卻無法發揮，更無法獲超額比序競賽成績項目上的積分，嚴重損害權益。

陳國慶對比指出，同樣是音樂比賽，個人賽可以進行、團體賽卻被取消；同樣是超額比序加分項目，全國中等學校運動會可持續進行，音樂比賽團體項目卻無法進行；同樣是多人比賽，HBL可以有觀眾進場，選手可以恣意揮灑汗水，全力發揮訓練成果，獲得滿場觀眾的滿堂彩，音樂比賽團體項目卻連上場的機會都沒有。

陳國慶也說，與協會成員多方了解家長想法後，深深為學生抱屈，能進全國賽的人往往累積好幾年的努力，剝奪舞台不給機會，最是殘忍，無異扼殺了繼續追求夢想的動力與信念，讓國家未來主人翁對社會不信任，「教育部這樣的決策很草率，市府、學校、家長及學生都相當不認同」。

嘉義市政府則為讓辛苦練習學生仍有表演舞台，本月6日於市立體育場舉辦「室外行進管樂聯合展演」，參加包括宣信國小、博愛國小、南興國中及竹崎高中師生約500人，嘉市教育處長林立生指出，採全實名制購票、進場量測體溫，還比照全國賽請來專家講評，讓孩子仍有表演舞台接受掌聲。