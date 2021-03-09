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取消全國學生音樂比賽 桃園教育局：未接獲家長反映

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
苗栗縣政府承辦全國學生音樂比賽個人項目全區決賽，訂定防疫處理原則，以高規格來防疫。圖／讀者提供
苗栗縣政府承辦全國學生音樂比賽個人項目全區決賽，訂定防疫處理原則，以高規格來防疫。圖／讀者提供

疫情影響，教育部考量全國學生表演藝術類競賽歷年參賽人數近30萬人，賽事又長達1個月，有較高的群聚風險，為此停辦團體組競賽，全國學生音樂比賽團體組比賽更已連續2年都取消。近期疫情趨緩，有縣市學校、家長希望能恢復藝文活動賽事，不過歷經部桃風波的桃園市則持不同看法。

桃園市政府教育局表示，目前沒有接獲有桃園家長反映這件事，當時部桃事件爆發後，教育局立即開會決議將所有藝術類包括舞蹈、音樂等團體組賽事全部停止辦理，後來疫情趨緩後，有其他縣市提出恢復辦理的建議，因此教育局於上月20日再度召開討論會，請各縣市政府人員、專家學者等評估，不過最後仍決議維持團體組賽事取消、維持個人組賽事的模式。

終身學習科長曹溶浚指出，桃園曾歷經疫情最嚴重的時期，家長、學生等人都很體諒為什麼將比賽取消，因此並未接獲相關反映。她認為，音樂比賽中的團體組需要培養更多的默契，基本上都需要1年的時間練習，若現在突然恢復舉行，在表現上來說對桃園較為吃虧，畢竟先前疫情嚴峻時，桃園曾宣布學校停止社團等群聚活動，學生一起練習的時間也相對減少。

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