停辦全國藝術競賽家長跳腳 雲林縣用全中運來彌補

教育部日前宣布停辦109學年全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，引起各界家長撻伐，有的家長認為孩子難得有上全國舞台機會，因而喪失更急得跳腳，雲林縣政府為不讓孩子在升學失分，除仍依排序標準予以加分，保障升學，更把音樂和舞蹈巧妙帶入即將開辦的全中運當中表演，讓孩子一樣擁有全國舞台表演的機會。

雲林縣教育處長邱孝文指出，能代表縣市參加全國表演藝術競賽的學生，都是在縣內數一數二的好手，家長和學生個人對能登上全國舞台揮灑，視為很高的榮耀和自我表現的機會，一旦取消失去一次最好的表現機會，當然會感到失望。

對於如何彌補家長和學生的這種無奈心情，雲林縣教育處採取兩方面的因應對策，邱孝文說，比賽成績的排序加分，關係到學生的升學，雖沒有參賽但仍依教育部排序加分標準，列入加分，以降低對學生升學的影響。

邱孝文並說，四月十七日到二十二日，雲林縣主辦全國中學運動會即將登場，因全中運的開幕式，也是全國矚目的焦點，屆時在舞蹈方面，會把這些原要參加全國藝術競賽的學生，安排到開幕式上表演，要參加音樂賽的人也會安排到選手之夜演奏，所以不論音樂或舞蹈，都將會有在全國性舞台表演的機會。