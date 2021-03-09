花蓮台觀學生籲解散董事會 教部：解散也無法解決問題

台灣觀光學院董事會今年2月初決議朝停辦方向辦理，該校學生組成自救會，今天再發聲明呼籲教育部駁回台觀學院的停辦申請，待既有學生畢業後才可停辦，更不滿地指出「新任校長曾信誓旦旦說學校不會停辦！」。對此，教育部今天回應，台觀欠缺營運資金，解散董事會也無法解決問題，當學校沒有足夠資金營運，學生很難在這環境下正常學習，若台觀到4、5月仍找無資金挹注，「學校停辦機率很大」。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，3月3日已入校舉辦說明會，承諾學校若停辦，教育部會提供轉學機制，「教育部去說的話就是承諾」、「希望學生能相信教育部的話」。當日也有提供書面資料，學生不用擔心教育部說一套、做一套，且過去已有亞太、南榮科大安置的前例，當時被安置的學生多數也都表示滿意。

至於學生要求解散董事會，柯今尉說，以台觀現況來說，學校是欠缺營運資金，解散董事會也無法解決問題，即便現在交由公益董事或給教職員組織董事會，但學校資金要由誰來募資？當學校沒有足夠資金營運，學生很難在這個環境正常學習。

柯今尉說，學校已組成停辦工作小組，成員也包含教職員工及學生，目前會討論相關停辦計畫，學生可在這之中表達意見，當學校停辦，學生權益該如何受保障。

至於台觀停辦後，學生要轉去哪？柯今尉說，原則上以鄰近私立技專校院為主，如大漢技術學院或是慈濟科技大學，但若學生戶籍地在台北，想要回家附近就讀，他也可以填相關志願，由教育部專案安置。

柯說，目前台觀約有260多位在學生，扣除今年應屆畢業生，110學年度約剩近170名學生；教職員方面，目前教師9人，僅1名專任教師，另8名是專案教師（約聘僱）；職員有25人皆是約聘。

學校的停辦計畫要先經由校務會議、董事會議通過後報教育部核准。柯今尉說，若學校有報來，會審查相關內容有無照顧到師生權益、程序是否完備，若一切都正常，預計會在六月初核定，接著將由教育部到學校進行安置說明會，並讓學生選填志願。