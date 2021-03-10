長庚科大百萬獎學金+長庚醫院公費生 培育國家健康照護菁英人才

高擬真情境學習一 透過VR(虛擬實境)學習正確傷口消毒方法，學習在擬真病人身上重複練習，臨床真正協助病人時，得心應手。 圖／長庚科技大學 提供

百萬獎學金 公費生制度 超越國立大學教學資源

長庚科技大學為「教學與研究並重的健康照護學府」，強調精實辦學、落實技職教育學以致用的精神，培育優質的健康照護專業人才。本校為了善盡大學社會責任培育技職菁英人才，自109學年度始設置百萬「優秀新生獎學金」，獲獎學金的學子，將安排修讀「榮譽學程」，輔導學生擔任社團重要幹部、修讀進階英文及獨立研究課程、參與海外志工、海外實習、修習澳洲昆士蘭大學雙聯學位學程，培養學生國際移動力及解決問題能力且具領袖特質的全方位健康照護領袖人才。

為了能讓學生安心就學，學校每年提供數百名「免學費及雜費」之長庚醫院公費生名額，與職場無縫接軌，讓專業學習途徑與眾不同，裝備學生接軌先進國家護理師之專業能力，成就畢業生成為業界最愛的護理師，以長庚科大為創造人生價值的起點。

高擬真情境學習二 多數人都害怕被重複注射多次的經驗；透過VR(虛擬實境) 學習正確注射的方法，在擬真病人身上錯了再練，直到正確為止，臨床實習時，可成功幫助病人。 圖／長庚科技大學 提供

課程創新 接軌產業 培育學用合一與青創人才

護理系設置於校本部與嘉義分部，培育具備專業與關懷特質的專業實務人才，強調創新教學及無縫接軌產業，耗資逾億設置擬真產業實作環境及智慧醫療科技之「臨床技能中心」及「高齡長照產業人才培育基地」，積極與高科技廠商合作開發各種臨床情境模擬教材及數位課程，帶領學生在做中學及科技學習環境中有趣的進入護理專業。另外，本校為落實技職教育務實精神，確保學習與教學成效，深化課程多元跨域能力，推動「跨域微學分課程」、「跨域學分學程」、「百萬創業課程」、「創新創業課程」，鼓勵系所建置創新創業技能場域並與產業鏈結，強化學生實務學習場域，建立產業區塊鏈，培育學生實作力、創新及就業力。

長庚科技大學林口本部。 圖／長庚科技大學 提供

低廉學費 星級宿舍全體住校 海外見習雙聯學位

長庚科大學費低廉，獎助學金資源多，提供五星級住宿環境，全體住校、四人一室全套衛浴、無線上網等設備。全校學生企業實習，與台塑關係企業、長庚醫療體系等240個產業單位合作。提供暑假澳洲或日本海外見習，與澳洲昆士蘭大學雙聯學位，拓展學生國際視野，培育技職菁英人才。面對高度競爭的就業環境，透過產業分析、企業主與畢業校友意見，以及全校同仁對選擇就讀本校學生與家長之教育承諾，以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力。以多元教研中心，「慢性疾病暨健康促進研究中心」、「高齡暨及長期照護研究中心」以及「大學社會責任推動辦公室」，落實學用合一、接軌產業、應用研發、結合地方創生，加值健康照護產業的發展，為國家培育優質技職專業實用人才。

長庚科技大學嘉義分部。 圖／長庚科技大學 提供

辦學品質最優 就業力最強 企業主最愛

教育部「大專校院校務資訊公開」網站資料，本校自106學年度始「新生註冊率」高達96%以上，109學年度更達98.6%，為全國私立科技大學第1名；107、108學年度大學日間部「就學穩定率」為全國技專校院第1名，創校以來深獲學生、家長、業界與社會肯定。本校畢業生就業具有「四高一低」特色，投入職場比率高(9成以上)、起薪高(畢業校友之月薪高於4萬元)、雇主對校友滿意度高(滿意度達88%)、本身對工作滿意度高，以及學用落差低(所學與就業相關度93%以上)，顯見本校培育之畢業生符合業界需求。

本校獲多項具公信力調查結果均名列前茅，包括：遠見雜誌「2020台灣最佳大學排行榜」，在私立科技大學中，本校教學表現第1名、財務體質第2名，整綜合排名第2名(較 2019年排名晉升5名)。1111人力銀行針對「雇主最滿意大學」調查顯示，本校在2020年醫藥學群排行榜中，名列私立科技校院前三名。長庚科大務實辦學，校務行政通過教育部評鑑，全校系所均獲「專業學門教育認證」。