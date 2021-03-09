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「改寫」也算抄襲 業者研發新功能抓NG碩博論文

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
快刀研發「智慧型引用文獻偵測功能」，當受測論文涉及改寫他人論文時，系統會提醒他恐涉抄襲。圖／快刀提供
快刀研發「智慧型引用文獻偵測功能」，當受測論文涉及改寫他人論文時，系統會提醒他恐涉抄襲。圖／快刀提供

部分學生以為改寫其他論文整理好的文獻，就不算抄襲。市占率逾七成的論文抄襲偵測系統「快刀」表示，他們研發「智慧型引用文獻偵測功能」，當受測論文涉及改寫他人論文時，系統會提醒他恐涉抄襲，並在相對應段落上提醒「要標註引用來源」，協助學生撰寫符合學術倫理的論文。

國內前陣子傳出發生論文抄襲案，各大學更加關注此事。快刀表示，他們觀察到，技專院校研究生對論文相似度比對需求的逐年升高，最新版的快刀相似度比對系統將由即日起到今年4月底，免費提供全國82所技專院校研究生進行試用，透過AI，共同為提升國內學術教育品質盡一份心力。

快刀系統總經理林政宏表示，不當的文獻引用，一直是研究生論文相似度比對出現最多的問題。根據快刀相似度比對系統超過10年的統計，62％的疑似抄襲文本案例，都來自不當引用。

林政宏說，抄襲種類包括逐字抄襲、馬賽克抄襲、改編抄襲、自我抄襲、圖片抄襲等多種方式。只要把別人的文字或想法，放在自己的論文或研究中卻沒有說明從哪裡來的，假裝是自己的原創想法，即便是幾個字也算抄襲。

快刀表示，「智慧型引用文獻偵測功能」經兩年密集的研發測試，提供電腦超過300萬篇以上，國內外中繁、簡體科技類型論文，經過AI人工智慧深度學習，讓電腦能夠對於科技類型論文的引用，做出精準的辨識，精確度達97％。

抄襲 AI

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