HBL照打、文藝競賽卻停辦被轟一國兩制 教育部回應了

高中籃球聯賽HBL總冠軍賽日前熱血落幕，吸引萬人入場觀賽，總統蔡英文、衛福部長陳時中更親自到場支持。不過，教育部日前宣布停辦109學年全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，有家長質疑球賽現場觀眾多，球員打球時也沒戴口罩，藝文比賽卻是說停就停，批評教育部是雙重標準、一國兩制。

教育部今再度重申，日前已邀集相關專家學者充分討論，大量樂器吹奏或歌唱等動作，飛沫在空氣中散播，恐有嚴重防疫缺口之虞，因此才決定停辦團體賽。

民眾黨籍立法委員賴香伶今率家長代表召開記者會，要求教育部一周內評估表藝競賽於學期末復辦的可行性，重新邀請縣市代表研商。家長代表也在現場提出四大建議，包含可配合全體實名制、閉門賽、可戴口罩、團進團出等。

不過，教育部稍早書面回應指出，今年1月25日及2月20日已邀集公衛專家學者、表演藝術類專家學者、各縣市領隊代表及各競賽主辦單位，22縣市政府代表，就當時疫情發展、表演藝術類競賽特性、主辦單位及承辦縣市賽務準備、參賽學校賽前準備等，經充分討論後，決定109學年度全國學生表演藝術類競賽團體賽停止辦理。

教育部重申，針對活動期間需佩戴口罩，在4項團體競賽、27類組中，管絃樂、合唱等22類組無法佩戴口罩比賽，且大量樂器吹奏或歌唱等動作，飛沫在空氣中散播，恐有嚴重防疫缺口之虞，違反中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案相關規定。

另有家長建議學生可配戴面罩吹奏樂器，以免飛沫飄散。教育部則指出，這項建議的防疫效果有待驗證，且可能影響吹奏效果，須與表演藝術專家進一步討論評估。

教育部說，已邀集防疫專家、表演藝術專家學者及縣市代表組成專案小組，就線上觀摩活動辦理方式及後續活動防疫因應措施研商討論。至於目前的評估進度為何？教育部仍未具體說明。

不過，針對教育部說法，仍有家長不買單，認為去年初賽時家長也是實名制參與，也有量體溫、噴酒精，學生比賽才入會場，一表演完就馬上離場，教育部取消團體賽決賽只是「便宜行事」，不願滾動式修正；另名家長也指出，室內賽都是演藝廳或者大禮堂， 均為寬敞空間， 通風必然符合要求，籃球等各種球類比賽都沒有１公尺以上的距離，但室內演奏與合唱，皆可以保持１公尺距離，舞蹈與室外行進更無此疑慮。