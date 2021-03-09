小廚神一起來！ 鳳梨還可做成這道料理

食農教育夯！財團法人育秀教育基金會與全國教師工會總聯合會在校園推動種植國產雜糧，10年間已有超過千名師生參與，如今將再攜手中華穀類食品工業技術研究所開辦「育秀學園，小小廚神體驗營」，讓孩子不只親手種，還要會動手煮，預計招募360位學童，感受食農教育的新體驗。其中烘焙師更教導孩童製作「鳳梨馬芬」，讓大小朋友都能品嘗台灣土鳳梨的美味，也能搶救台灣鳳梨。

穀研所長施坤河表示，穀研所推動烘焙教育已邁入第59年，麵包師傅吳寶春就是第一批培訓出國比賽的冠軍選手，食農教育從一顆小麥種到收成，很多師生都參與，懂得珍惜食物，但總覺得還欠缺什麼，因此希望向下扎根，讓小朋友也能作中學，也讓起初連刀都不會拿、不認識茼蒿菜的孩子們，能夠藉由食農教育的課程，對食材、食品安全都能進一步認識。

全教總理事長侯俊良指出，全教總鼓勵教師來申請「教學種子盒」，實際帶領學生種植，從30名教師參與到現在已經300多人。他說，現在的教育強調素養導向，透過栽種過程，從一顆種子到餐桌上的食物，師生透過種植過程進而尊重生命、愛惜土地。