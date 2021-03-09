萬人球賽照打、文藝競賽停辦 家長怒批教育部一國兩制

高中籃球聯賽HBL總冠軍賽日前熱血落幕，吸引萬人入場觀賽，不過受疫情影響，教育部日前宣布停辦109學年全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，家長質疑球賽現場觀眾多，球員打球時也沒戴口罩，批評教育部是雙重標準、一國兩制，呼籲教育部重啟跟地方政府、學校家長團體協商，比賽可延期，但不要取消。

教育部師資培育及藝術教育司今年一月先宣布團體賽停辦，未料地方家長、師生反駁聲浪強烈，教育部年後二度邀集各縣市代表開會，但評估無法落實六項防疫規則，包括場地通風、參加者要有固定位置、要能落實勤洗手和戴口罩、掌握參加者旅遊及接觸史、活動時間的長短等，二度決議今年再度停辦。

民眾黨籍立法委員賴香伶今率家長召開記者會。她表示，國內疫情趨緩，衛福部2月中宣布部桃解封，昨日更進一步指出帛琉旅遊泡泡計畫，且公眾集會重點在於「確實掌握與會名單以利後續追蹤、全程戴口罩」等，但教育部體育署所辦的全國高中籃球聯賽萬人進場，衛福部長陳時中受邀開球，副總統賴清德入場觀賽，場內觀眾熱血嘶吼擁抱，「這樣的差別待遇要受影響的參與團體如何接受？」

賴香伶認為，教育部的防疫疑慮不是無法解決，而是有沒有決心要做到，要求教育部一周內重新評估跟地方政府各級學校代表重新評估規劃賽事。她說，家長要求很單純，同意全體實名制，可採閉門賽，控制場內人數，除了表演時間外，所有人員皆配戴口罩，大提琴戴著口罩也能拉，也可讓參賽隊伍團進團出，不用個別交通運輸。

苗栗縣議員黎煥強表示，小朋友寒假犧牲假日去寒訓，家長也出錢出力，未料寒訓最後一天，老師跟小朋友說比賽結束了，六年級生當場落淚。他說，教育部召開HBL記者會，講好防疫三級制，但為何藝文比賽說停就停？

黎煥強說，教育部2月20日重新邀各級單位開會，苗栗縣教育處當時也反映，小朋友練得辛苦，希望暫緩就好，教育部卻不斷說防疫優先，但防疫優先可以考量，HBL也可以防疫考量，藝文比賽甚至可以不要有觀眾，家長幫忙也可用實名制，今年延後開學，距離學生期末還有一段時間，呼籲教育部重新思考。

學生家長代表邱永林指出，自己是心理工作者，他也清楚看到孩子連兩年停賽變化，第一年不甘心，第二年卻出現自我放棄的心態，認為不比賽就不用認真。

邱永林現場也播放孩子的心聲。一名中部國二女學生在影片中指出，這次成果賽團隊假日找時間集訓，為表演努力很久，卻被告知不能比賽，這很不公平；另名國小生則指出，練習練四年，好不容易參加到全國賽，但體育賽個人賽照辦，團體賽卻要停辦，也讓他覺得不公平。

家長代表牟小姐則說，小朋友為了藝文競賽幾乎沒有寒暑，卻在寒訓最後一天宣布停賽，男女生都難過。她也提到，孩子學校今年若能在全國賽拿下特優，學校明年就是種子選手，學長姐想為學弟妹努力，今年卻還是停賽，相當令人失望。

教育部長潘文忠今早前往立法院接受施政總質詢，有媒體上前追問此事，但潘文忠未作回應，目前教育部也未正式回應此事。