我國招收陸生10周年 註冊人數僅576人創新低

中國大陸去年宣布不再開放陸生赴台就學，僅開放原本在我國就讀學士班、碩士班的陸生升讀更高學位。陸生聯招會統計，2020年只開設1500個碩博班陸生名額，有721人報名，正取655人，最後實際註冊人數576人。這比2011年我國首度開放招收陸生時，註冊人數928人還低。

因應中國大陸不開放陸生的政策，文化大學教務長方元沂表示，文大這幾年已見陸生來台人數下滑，教務上啟動幾項應變方案來分散風險。第一是經營原本就關係友好的日本與南韓學校。經營新南向國家也是一大目標，目前正推動華語教學吸引泰國和印尼學生。第三是推動轉型，轉攻終身教育。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，私校可轉往新南向發展，但教育部近期對新南向教育著墨不多，呼籲重啟雙邊交流，對私校的幫忙較大。

台灣大學教務長丁詩同曾接受本報採訪表示，台灣的醫學、生醫、物聯網等領域強，文化上以中文為基底，這些都是台灣的特色和強項。台大推行國際化，校長管中閔以新南向國家和歐美為重點，目前有三個系所能做到英語教學，通識等課程也持續朝國際化的教育環境邁進。台大中文系也開設國際專班約五年，吸引許多歐美學生來台學華語。

另一方面，中國大陸2010年開放我國學生憑學測成績申請大學，多所陸校今年大幅提升台生錄取門檻，如蘇州大學由兩科前標、兩科均標，提升為四科前標；江南大學由三科均標提升為前標。外界擔憂，陸方已限制陸生來台，如今赴陸台生將驟減，兩岸教育交流受阻。

教育部國際及兩岸教育司則表示，持續惠台才是中國大陸近年策略，陸方招生措施「超過一般常態性的優惠」，目的是吸引台生赴陸，有攏絡和宣示性企圖。

教育部舉例，陸方原本要求台生學測成績達前標，2019年下修為至少一科達均標，就能申請陸校；其次是招收台生學校持續增加，至今近400所陸校都收我國高中生。

教育部表示，教育部沒鼓勵國人赴陸，主因是陸方大學參差不齊，我國不採認部分學校學歷。當地就學環境涉及政治介入、言論和審查干涉，呼籲學生出發前做好調適，以保障和維護自身權益。