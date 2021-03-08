216名大學教師不憑論文升等 人數6年成長108倍

我國大學教師升等主要依據是學術論文，導致許多教師埋首研究、輕忽教學。教育部102學年起推動教師以教學、服務等非學術成果升等，此類升等人數已從當年的2人，攀升至108學年的216人，6年成長108倍。但大學主管表示，此類教師難免被同儕質疑「夠格升等嗎？」國內多元升等風氣仍待建立，盼更多教師肯定「教學成果」的意涵，憑教學升等不等於研究能力差。

教育部表示，108學年憑非學術成果升等人數共216人，包括教學型（技術報告，不含專門著作）升等91人，技術應用型升等60人，體育成就6人，藝術作品59人。

教育部表示，為打造更多元升等管道，2018年起辦理「教學實踐研究計畫」，鼓勵教師把教學實務寫成研究報告。今天下午舉行績優計畫頒獎，共105人獲獎，獲獎率僅2％。

教育部主任秘書廖興國說，此計畫每年至少投入4億元，是亞洲國家中第一個補助個別教師改造高等教育課室的計畫，鼓勵教師將教學成果撰寫成研究報告來升等，至今有18人憑此升等。教育部統計，申請此計畫的人數連年增加，今年共收到3700件，最後選出105件績優計畫。

真理大學資工系助理教授林熙中是今年獲獎者之一，他安排非資訊科系學生人手一罐洋芋片看電影，從影片中認識駭客攻擊、勒索病毒、比特幣等資訊安全知識，接著動手將洋芋片罐改造成密碼機。他發現電影能提升學習動機，再加上動手做密碼機，讓不懂資訊的學生有效理解資安。

中山大學劇場藝術系助理教授何怡璉也是今年獲獎者，她思考真實社會納入劇場的可能，並帶領學生走訪鹽埕巷弄，由藝文工作者帶領學生體驗視障，進而用聽覺、嗅覺、觸覺認識土地。

「教學實踐研究計畫」要求參與者執行教學研究，前教育部長曾志朗建議運用教育領域的「行動研究法」作為執行此計畫的研究方法，此研究方法要求教育工作者觀察教學現場，發掘問題後，採取有計畫的行動來解決。

但一名參與這項計畫的教師表示，這只適合教育系教師投入，其他領域老師不熟悉行動研究法，不得其門而入。

教育部高教司科長賴冠瑋對此表示，教育部邀北中南東共五所學校作為區域基地，並邀請教師參與工作坊、座談會來增能。教育部還於今年3月起發行「教學實踐研究」期刊，開放參與教師投稿。

逢甲大學校長李秉乾表示，該校看重此計畫成果，位階等同一般科技部計畫，鼓勵老師透過多元管道發光。台北科技大學教務長楊士萱表示，此計畫是校內教師評鑑的一大加分項目，且是評估教師能否升等的考量因素之一。

成功大學教務長王育民說，教師要憑教學等任何管道升等，都要產出著作供審查。比如成大有一名教師出書說明自己如何帶領學生改造社區，並憑此著作升等。