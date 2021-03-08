中小學資訊教師荒！ 多校找自然師兼任遭批不專業

108課綱新增資訊科技等科目，另搭配國家語言發展法，本土語言將納中小學必修，引發師資荒。為快速增加師資，教育部鼓勵教師在職進修並取得第二專長，但有師生反映，第二專長教師專業度不足，比如表演藝術教師只會放表演藝術影片，本土語言教師只能教語言、不能教文化。資訊教師至今仍不足，傳出許多學校鼓勵自然科教師進修後任教，專業度和經驗值都被打上問號。

立委范雲曾在立法院質詢教育部長潘文忠時表示，教育部為解決部分地區正職教師不足，開設許多學分班，鼓勵教師養成第二專長。跨領域是未來趨勢，此制原本立意良好，但引發許多師生陳情，許多學校請教師教他取得的第二專長科目，他們第一專長很專業，第二專長落差很大，間接造成學生學習空泛化、低階化。

范雲當時舉例，有學校的表演藝術第二專長教師，整學期都讓學生看表演影片和報告，等於是讓學生自行學習表演藝術，教學過程中還夾雜錯誤資訊。或有學校開設本土語言，授課老師只能指導學生學語言，沒有能力帶學生認識背後的文化等知識。

資訊科技教師也隨教育部廣設教師在職進修班而增加，按教育部師資培育年報，2019年擁有相關專長的人數達4168人，比2018年多出184人。不過，仍在學並主修資訊的師資生僅20人，顯示第二專長才是數字躍升的主力。

一名中學資訊教師表示，新課綱新增資訊科技，但刪減自然科學學分。許多學校因應少子化，不再聘正職教師，要求自然教師進修並取得第二專長。

這名教師表示，不少自然教師取得資訊專長，因第一和第二專長學科差異大，等同無教學經驗的新人。新課綱的資訊科技不只要教程式語言，還強調運算思維，重視軟實力，非資訊科系畢業的第二專長教師不見得會教。

范雲則說，教育部對教師取得第二專長的把關能力有問題，違背教育專業化基礎方針，要求教育部改善。

教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全強調，教師取得第二專長所要修的學分數，等同第一專長。