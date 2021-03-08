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HBL如期、全國表藝競賽卻停辦 家長：教部雙重標準？
受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布停辦109學年全國學生表演藝術類競賽團體組競賽。不過，昨天高中籃球聯賽HBL決賽如期舉行，有家長對此表示，球賽現場觀眾很多，球員打球時也沒戴口罩，也因球賽期間移動，無法在固定位置比賽。HBL如期舉行，表藝競賽卻被迫喊卡，相當諷刺。
教育部師資培育及藝術教育司日前表示，辦理全國學生表演藝術類競賽的防疫規則有六項，包括場地通風、參加者要有固定位置、要能落實勤洗手和戴口罩、掌握參加者旅遊及接觸史、活動時間的長短等。此賽每年有30萬人參與其中，賽期較長，各縣市開會後，評估無法落實防疫，故今年停辦。
昨天教育部在臉書粉絲專頁分享HBL賽事，有民眾在下方留言，質疑HBL也難做到「室內不能超過100人」、「防疫距離需超過1.5公尺」、要固定位置、要戴口罩等標準，為何HBL如期辦理，表藝競賽卻停辦？難道教育部採雙重標準看待兩項賽事？
教育部第二度宣布停辦表藝競賽前，曾邀有關代表開會。一名與會者表示，當時會議中就有代表討論到，教育部體育署的籃球等賽事涉及人與人之間的接觸、碰撞，都如期舉行，相較之下表演藝術競賽參賽者能維持一定距離，沒理由不辦。日本等鄰國疫情也嚴峻，仍未取消相關比賽，呼籲教育部重新評估。
據了解，該會議一度傳出教育部官員失言，指稱舉辦HBL的教育部體育署，和辦理全國學生表演藝術類競賽的教育部師藝司是不同單位，兩者無關。有與會者對此感到不滿。
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