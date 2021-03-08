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又傳校園霸凌憾事 全教產：教育「旁觀者」才是關鍵
高中校園又傳被霸凌者輕生憾事。教師團體全教產表示，「旁觀者教育」是防治霸凌關鍵，如果廣大旁觀者都擁有反霸凌的意識和技巧，懂得運用群眾的力量，協助干預其校園或生活環境中看到的霸凌行為，霸凌發生機率將大幅下降。
全教產表示，面對這樣的憾事，政府處理方式還是與過去沒什麼不同，圍繞在被霸凌者和霸凌者兩方，對「旁觀者」採袖手旁觀的態度，忽視「旁觀者」對防治霸凌的關鍵地位。
全教產表示，教育部、教育局對霸凌議題不夠專業、不夠積極，將處理霸凌的重點放在事後通報，以及建立反霸凌網頁，而不是事前預防。這恐怕是校園內霸凌問題遲遲無法得到緩解的原因。
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