女生不擅理工？PISA科學素養 男女學生只差1分

今天是三八婦女節，不少民眾以為「男生擅理、女生擅文」，但教育部今天在官方臉書粉絲專頁表示，2018年PISA數學素養，男學生平均533分、女生529分，相差不大；科學素養部分，男生平均516分、女生515分，只差1分。閱讀素養則反過來，女生平均高達514分，男生僅492分。

教育部也引述調查，15歲以上有配偶的女性，每天平均無酬照顧的時間是4.41小時，當中以做家事所花時間最多，平均每天2.22小時，其次是照顧未滿12歲的兒童1.68小時；但他的配偶（同居人）每天僅花1.48小時。

不過，教育部引述統計，2009年男生請育嬰留停的人數為3萬6441人，10年後增加到8萬982人，男生請育嬰假情形更加普遍了。