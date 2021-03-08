快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔英科大校長遭爆論文自我抄襲 教部將查教師資格疑慮

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
從中原大學借調到輔英科技大學的校長顧志遠，近日遭爆料涉嫌論文自我抄襲、不當列名、一稿多投等學術倫理問題。圖為中原大學。圖／中原大學提供
從中原大學借調到輔英科技大學的校長顧志遠，近日遭爆料涉嫌論文自我抄襲、不當列名、一稿多投等學術倫理問題。圖為中原大學。圖／中原大學提供

中原大學借調到輔英科技大學的校長顧志遠，遭爆料涉及論文自我抄襲、不當列名、一稿多投等學術倫理問題。教育部表示，顧遭檢舉的著作並未涉及學位授予或教育部獎補助，至於涉及教師資格送審部分，已函請中原大學依法查處中。

教育部表示，已於去年11月底接獲民眾檢舉輔英科大顧志遠校長學術倫理案件，並於同年12月函請輔英科大釐清查明是否涉及學位授予、教師資格送審或本部獎補助情事。

教育部高教司說，顧志遠被檢舉著作的發表及教師資格的送審，都不是在任職輔英科大期間發生，因此涉及教師資格送審部分，輔英科大今年1月函轉顧志遠時任學校，也就是中原大學，依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」及「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」等相關規定查處中。

教育部 中原大學

延伸閱讀

教部推彈性學習、偏鄉多元試探 866校申請參與

大學生心輔怎做？教部推大專版手冊 收錄9類實務案例

華語生想入境 教部優先考慮讓這類學生先來

華語文獎學金受獎生 教育部優先考量開放來台

相關新聞

輔英科大校長遭爆論文自我抄襲 教部將查教師資格疑慮

從中原大學借調到輔英科技大學的校長顧志遠，遭爆料涉及論文自我抄襲、不當列名、一稿多投等學術倫理問題。教育部表示，顧遭檢舉...

蘇揆喊「學生安心穿外套」 九成國中、七成高中仍違規

教育部去年八月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15...

家長相談室／新課綱1年半 老師教法沒變？

一○八課綱是廿多年改變最大的教改，升學方式、考題方向劇烈翻轉，但學校老師的教法有跟著改嗎？根據教育部委託台大社會系的調查...

通識課混學分？專家籲改革

歐美大學逐步提高通識教育比重，培養學生「一輩子帶著走的能力」。但中華民國通識教育學會表示，教育部近年卻取消通識評鑑，降低...

邏輯、地質調查 學生爭選冷門課

各大學生剛結束本學期的選課，不少學生認為的冷門科系與學問，躍升成熱門課。攤開台大選課系統數字，台大共同教育中心兼任教授、...

他們哭了！ 全國學生音樂比賽團體組連2年取消

109學年度全國學生音樂比賽團體組比賽，受疫情影響，今年連續第2年取消，苗栗縣議員黎煥強接獲陳情，有些學生努力練習、滿心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。