輔英科大校長遭爆論文自我抄襲 教部將查教師資格疑慮

從中原大學借調到輔英科技大學的校長顧志遠，遭爆料涉及論文自我抄襲、不當列名、一稿多投等學術倫理問題。教育部表示，顧遭檢舉的著作並未涉及學位授予或教育部獎補助，至於涉及教師資格送審部分，已函請中原大學依法查處中。

教育部表示，已於去年11月底接獲民眾檢舉輔英科大顧志遠校長學術倫理案件，並於同年12月函請輔英科大釐清查明是否涉及學位授予、教師資格送審或本部獎補助情事。

教育部高教司說，顧志遠被檢舉著作的發表及教師資格的送審，都不是在任職輔英科大期間發生，因此涉及教師資格送審部分，輔英科大今年1月函轉顧志遠時任學校，也就是中原大學，依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」及「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」等相關規定查處中。