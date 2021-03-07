他們哭了！ 全國學生音樂比賽團體組連2年取消

109學年度全國學生音樂比賽團體組比賽，受疫情影響，今年連續第2年取消，苗栗縣議員黎煥強接獲陳情，有些學生努力練習、滿心期待全國大賽，連2年失去了舞台，因此哭了！但另有一些學生球賽照打，希望教育部統一防疫標準，也能恢復藝文活動賽事。

苗栗縣承辦109學年度全國學生音樂比賽個人組比賽，今年3月16日到3月31日分別在苗北藝文中心、縣府文化觀光局中正堂，及育達科技大學舉行；全國比賽團體組部分，今年連續第2年取消，黎煥強接獲家長陳情，並轉達心聲給立委賴香伶，爭取學生比賽的機會。

黎煥強指出，學生的一些球類賽事因受到關注，今年依然照辦，但另一群同樣努力練習數年藝術表演的學生，因為教育部一紙公文要防疫，全國大賽連2年取消，有些練習管樂學生因此流淚，防疫標準要統一，家長的心聲是「任何防疫措施家長絕對會配合，只要能讓孩子們有舞台能比賽」！

「連兩年取消全國賽，長期會影響音樂人才培育」，一名設有音樂班的國中校長說，有些學生僅參加團體賽，如果去年國一、今年國二都沒有比賽，明年國三又要忙會考，不僅個人沒有表現的舞台，有些學校重視程度因此降低，恐怕影響將來學生升學參考指標，打擊興趣衝擊朝音樂發展之路。

教育部公文則指出，根據「109學年度全國學生表演藝術類競賽因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之評估及辦理會議」決議，考量歷年參賽人數近30萬人，賽事長達1個月，多數團體組競賽因演出所需，無法落實社交距離等防疫措施，考量參賽團體需搭乘長途大眾交通運輸工具，亦需長時間處於密閉空間，有較高群聚感染之虞，為維護參與師生及工作人員健康，並落實國內防疫工作，因此停辦團體組競賽。