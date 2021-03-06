私校急退場！ 教團籲速審退場條例 提5大建議機制

少子化嚴峻，國內已有多所私校面臨退場問題，立法院將「私立高級中等以上學校退場條例」列為本會期重要法案。黃昆輝教授教育基金會今邀請多所私校校長、學者進行座談，會中提出五大建議，包含籌謀高教理念集發展共識、研修高教政策及法律命令、修訂運作機制並確實執行、研究及調整學校營運方式、保障學生及教職員工生權益，呼籲立法院儘速審議。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝指出，當年教育改革倡議「廣設高中大學」，卻沒有設下配套措施，如今遭遇少子化衝擊，高教品質嚴重下降，私校招不到學生，不得不轉型退場，這個老問題不適合再繼續拖延，以免影響高教品質、學生受教權及教師工作權。

台灣教育研究院社教授黃政傑今發表「私立大專校院轉型及退場之政策問題及解決策略研究」研究結論與建議。他先是以美國、日本、韓國退場案例開場，韓國政府介入程度最深，手段也最激烈，將大學評鑑結果與政府行政手段連結，把學校分為五等級，採取限制員額、降低補助，強制退場等措施。

日本則是成立獨立機構，由機構辨識各校經營狀態，協助危機學校改善、重整或與他校合併、董事會重組等，以及解散清算等事務；美國採取自由市場機制，強調學校與學生的契約關係，學校有責任將運作過程透明化並提供正確資訊，學生須承擔選校的後果。

黃政傑也提出五大建議，他認為「私校法」中的私校就是一個公益機構，但現在公共性、公益性兩觀念卻混淆；小學校若有經費、經營理念也可以存在，台灣高教要大開大合，區分為一般大學及社區學院的可行性。

黃政傑也說，私校應置一定比例的任期置公益董事席次，並建立公益董事候用名單，另也要由教育部指派公益監察人，退場學校的校產或財產得捐給私校興學基金會，並設置私立學校福利基金，協助私校發展及照顧師生。

黃政傑建議，教育部應公布預警學校及專案輔導學校名單，保護學校及消費者，設立特別委員會或私校退場專責基金會，退場條例增加處分法人的罰則，定期進行私校教師問卷調查，確實了解學校經營情形及教師需求。

黃政傑說，政府應提供學校就業市場人力需求資訊，訂定完備招生計畫，政府應協助教師及職員接管瀕退場學校法人與經營學校；另外，政府也要監督私校依程序退場，比照勞基法加發教師資遣費，提供政府部門研究工作，發揮教師過渡期的加值功能，同時也引導退場學校教師加入新南向師資輸出行列。

中國科技大學校長唐彥博也點出私校正面臨「六不」，包含生源不足、外生不來、學費不漲、品質不保、分配不均、稅制不公。他說，少子化衝擊有如新冠肺炎疫情，私校退場應避免誘因不給、程序不依等五不，假如因少子化退場，不是違法亂紀，「如何給他更好的挹注？」

唐彥博也點出四種高教轉型型態，包含向下扎根型、橫向延伸型、異類結盟型、外部承接型。他說，國家應組織教育國家隊，對農業編列100億元補助，但教育卻只有50億退場基金，教育經費要再加碼，解救高教危機。

「台灣最嚴重的問題不在於高教過剩，而在於學歷通膨」，輔仁大學社會系教授戴伯芬說，國家、企業、個人投資資源在教育上，但得到的投資報酬率卻下降。

戴伯芬說，外界稱教育缺錢，但教育部高教持續增加預算，今年超過1000億。高教性質跟義務教育不同，不該只仰賴國家，而是企業以及個人的投資。高教應積極退場轉型，而非國家用葉克膜讓垂死的高校繼續存活。如果可以守住校地成為公共財，現在的高教危機就會是轉機。

戴伯芬也提出退場建議，包含應由行政院組織跨部會機制，過去都是懲罰學校，應在退場條例中增加罰則處罰法人的機制。另增設學校福利基金，她說，都市計畫法中農地轉工業用地會獲利，因此要捐地回饋，若低價承接私校，必須建立回饋機制，才符合社會公平原則。