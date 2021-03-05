新北國高中校長會議 以設計思考發展教育核心

台灣科技大學副教授林承哲今天表示，以人為本的創意思考，重點不在於只是單純解決問題，而是創意思考過程與團隊合作，並可結合「科技、雙語、美感」的新北教育發展3大核心。

新北市國中、高中校長會議今天以線上會議方式舉行，邀台灣科技大學副教授林承哲及新創公司的執行長Stephane Daucourt 分享。雖少部分校長對視訊介面不熟悉，但多數校長全程參與兩個多小時的會議。

教育局長張明文表示，他是科技的信仰者，希望今年各學校推動的教育主軸，結合設計思考發展科技、雙語及美感教育。尤其，狂飆的國中、高中學生，是適性發展與分流的主要階段，盼各校長擔任領頭羊，帶領學生朝全人發展。

林承哲以在美國史丹佛大學擔任訪問學者的經驗分享，設計思考不是一套設計解決問題的方法，也不是在別人的座標上解決問題，而是思考心態的正確方向，找到解決問題的根源，培養團隊成員間彼此合作的默契。

林承哲說，以人為本的創意設計思考不保證成功，甚至在挑戰各領域跨界間，鼓勵失敗並挑戰失敗後的挫折容忍力，結合教育的愛、人際溝通的身心健康、並以視覺化的設計，提升觀察能力與競爭力。

來自法國的斯蒂芬．道庫特（Stephane Daucourt），是Team-8玩具公司執行長，他擅長帶領成員運用設計思考，研發兒童益智教育產品。他說，設計思考是根據需求，評估內外在條件後進行改變的過程，歷程充滿美感而且是難得的經驗。

教育界出身的副市長劉和然在開幕致詞時表示，盼望運用產官學策略聯盟整合校際資源，精準定位及發展未來教育。因應疫情與時代趨勢舉行線上會議，日後仍盼望面對面與校長溝通。