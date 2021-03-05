快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吹哨人成代罪羔羊？ 南教局：從未通報還涉瀆職已告發

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局加強網路安全使用及防治性剝削宣導。圖／台南市教育局提供
台南市教育局加強網路安全使用及防治性剝削宣導。圖／台南市教育局提供

曾任職南市那拔、新市國小，因涉及性侵已遭解職的張姓老師性平事件，教育局已在去年底對20名相關人員懲處。但今天報載有名被懲處主任「是吹哨人，竟背黑鍋成代罪羔羊」。南市教育局表示，這名主任既未完成通報也未啟動調查，若宣稱「吹哨者竟成代罪羔羊」並不適切；且另涉及瀆職，已向檢方告發。

張姓老師教學認真，曾獲資深優良教師獎勵，2019年間被控長期在所任職的兩所國小，對學生做出性侵的不法行為，案經檢方提起公所，去年底一審判張姓老師4年10個月。

台南市教育局也啟動調查，追究相關責任，總計6人各記1大過、記過5次1人、記過2次1人、記過1次2人、記過1次2人、申誡2 次5人、申誡1次2人，共17人遭受懲處。另有3人因已退休，逾懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，被懲處的陳情人在性平事件發生事件，擔任那拔國小教導主任，目前仍在職。行政調查小組委員依調查所蒐集的資料、審度當時適用法規後，核予3項違失，包括未通報、未啟動調查處理、參與私下協調行為人調校服務，導致有其他學生受害，因此記5支小過，但因其中兩項違失已逾法定追訴期，撤銷3支小過。

台南市教育局強調，為釐清事件的責任歸屬所啟動的三階段行政調查，相當嚴謹且深入，調查與懲處結果也經過法制單位審認並送交監察院審視，絕無偏頗。有關該陳情人涉及瀆職部分，已依規定逕向台南地檢署告發，後續將由檢調單位偵辦。

教育局 性侵 監察院

延伸閱讀

國小桌球隊遭爆體罰 高市教育局：教練遭解職

網傳兒把多名女學生肚子搞大 教育局：查無此事

新北學校輔導轉銜無縫接軌 接住高關懷孩子

北市公幼教師、教保員首辦聯甄 英語好總分加5分

相關新聞

吹哨人成代罪羔羊？ 南教局：從未通報還涉瀆職已告發

曾任職南市那拔、新市國小，因涉及性侵已遭解職的張姓老師性平事件，教育局已在去年底對20名相關人員懲處。但今天報載有名被懲...

梅竹之爭 清大諮議：陽明交大未能創造公平競爭環境

辛丑梅竹賽開幕式在今天下午照常於陽明交通大學中正堂舉行，但因梅竹賽連續爆出爭議，清華大學師長今天全體缺席開幕式，清大多個...

大學生心輔怎做？教部推大專版手冊 收錄9類實務案例

去年國內發生多起大學生自傷的不幸案件，教育部過去因應不同學制的特性和需求，發行各級學校輔導工作手冊，這回首次發行大專校園...

梅竹賽才恢復舉辦卻爭議不斷 清大師生擬不出席開幕式

國立清華大學與陽明交通大學今年再舉辦「辛丑梅竹賽」，卻接連意外爆出陽明交大羽球隊遭質疑混入國防大學身分的選手，清大羽球隊...

改革雙薪肥貓成空？ 全教總嗆教部防堵措施無效

行政院昨拍板退休軍公教再任私校專職教師可續領雙薪，全國教師工會總聯合會今天再度批評，雙薪肥貓完全不受限的捲土重來，但行政...

國小桌球隊遭爆體罰 高市教育局：教練遭解職

媒體報導高雄市一所國小桌球隊教練不當體罰。高雄市教育局今天表示，去年底接獲家長投訴後，陳姓教練已遭校方解職；社會局則表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。