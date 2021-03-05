吹哨人成代罪羔羊？ 南教局：從未通報還涉瀆職已告發

曾任職南市那拔、新市國小，因涉及性侵已遭解職的張姓老師性平事件，教育局已在去年底對20名相關人員懲處。但今天報載有名被懲處主任「是吹哨人，竟背黑鍋成代罪羔羊」。南市教育局表示，這名主任既未完成通報也未啟動調查，若宣稱「吹哨者竟成代罪羔羊」並不適切；且另涉及瀆職，已向檢方告發。

張姓老師教學認真，曾獲資深優良教師獎勵，2019年間被控長期在所任職的兩所國小，對學生做出性侵的不法行為，案經檢方提起公所，去年底一審判張姓老師4年10個月。

台南市教育局也啟動調查，追究相關責任，總計6人各記1大過、記過5次1人、記過2次1人、記過1次2人、記過1次2人、申誡2 次5人、申誡1次2人，共17人遭受懲處。另有3人因已退休，逾懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，被懲處的陳情人在性平事件發生事件，擔任那拔國小教導主任，目前仍在職。行政調查小組委員依調查所蒐集的資料、審度當時適用法規後，核予3項違失，包括未通報、未啟動調查處理、參與私下協調行為人調校服務，導致有其他學生受害，因此記5支小過，但因其中兩項違失已逾法定追訴期，撤銷3支小過。

台南市教育局強調，為釐清事件的責任歸屬所啟動的三階段行政調查，相當嚴謹且深入，調查與懲處結果也經過法制單位審認並送交監察院審視，絕無偏頗。有關該陳情人涉及瀆職部分，已依規定逕向台南地檢署告發，後續將由檢調單位偵辦。