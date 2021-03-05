國小桌球隊遭爆體罰 高市教育局：教練遭解職

媒體報導高雄市一所國小桌球隊教練不當體罰。高雄市教育局今天表示，去年底接獲家長投訴後，陳姓教練已遭校方解職；社會局則表示，若教練涉違兒少法，可處6萬至60萬罰鍰。

高雄市政府教育局今天表示，校方去年12月31日接獲家長投訴，陳姓教練對學生摑巴掌及言語恐嚇。陳情家長提供相關事證與人證，且對象不只1名學生。

教育局表示，陳姓教練為學校家長後援會聘任，校方獲報後立刻校安通報並進行調查，發現多名學生被摑耳光後，禁止教練到球隊教學，並立即解職不再擔任學校桌球教練。學校也依法通報社會局，但因教練與學生說法不一，釐清後由社會局依法處置。

教育局主任秘書吳文靜表示，為落實制度化管理，聘任運動教練應循程序，報請學校同意，由學校與教練訂定契約，規範較念職責內容及相關條件資格，學校已依相關規定辦理。教育局也會秉公處理，積極協調學校與家長意見。

社會局表示，已約談陳姓教練及13名學生，其中8人表明有體罰狀況，目前調查仍在進行中。結果出爐後，若確定陳男違反「兒童及少年福利與權益保障法」，可處新台幣6萬元至60萬元罰緩，並且得以公布姓名。