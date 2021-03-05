大學生心輔怎做？ 教部推大專版手冊 收錄9類實務案例

去年國內發生多起大學生自傷的不幸案件，教育部過去因應不同學制的特性和需求，發行各級學校輔導工作手冊，這回首次發行大專校園實務輔導工作參考手冊，讓大專校院教師能快速掌握輔導現場實況，更收錄九大類校園實務輔導案例供各界參考。

教育部學生事務及特殊教育司科長謝昌運表示，近年大專學生問題日趨複雜，輔導工作也更多元，如何進行導師、系所以及校內外單位間的合作，或進行主題性個別諮商輔導，成為大專專業輔導人員重點。

謝昌運說，手冊中針對大專校園常見實務案例做實務分析，例如高關懷學生、自我傷害與自殺、親密關係暴力、境外生、藥物濫用、恐怖情人等九大類情況，提升輔導人員的專業功能與品質，也整合三級輔導概念，強調學校輔導工作應由全校教師共同參與，藉由建立三級輔導合作及轉介機制，有效連結校內外輔導資源。

謝昌運表示，參考手冊具體說明學校輔導工作與教育改革的對應措施，也闡明以學生為本、融合生態系統合作概念，同時學校可配合自身特色，協助學校輔導人員如何從WORK HARD思考轉型成WORK SMART，活化學校發展、介入、處遇性輔導工作，進入WISER 2.0時代，在內容上更重視know-how的學校輔導推動策略，讓人員更容易上手。

教育部說，除了依「學生輔導法」配置專任輔導教師及專任專業人員，更關注學生需求的協助與問題的解決，落實合作輔導網絡，以提升學生輔導品質與效能，健全校園輔導體制。

過往有不少學生的憂鬱難以啟齒，甚至主動向輔導室求援，卻同儕投以異樣眼光。東吳大學心理學系兼任助理教授楊長苓日前接受本報採訪時表示，這必須從源頭導正，從小就該讓孩子認知「負面情緒」很正常，也要投注資源培力一般教師，甚至是家長、同學，輔導工作不單是專輔人員的事。

大專校園實務輔導工作參考手冊電子書網址：

http://www.cdway.com.tw/gov/edu/case01/book4/index.html